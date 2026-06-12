Autoridades de Agua y Drenaje de Monterrey informaron que se podrían registrar posibles cortes y baja de presión de agua en diferentes sectores del municipio de García, Nuevo León. Fue durante la tarde de este viernes 12 de junio cuando se dio a conocer esta situación.

Este problema se orginó debio a que el sistema de energía eléctrica, que alimenta a los Tanques Fraile, presnetó diversas intermintecias, provocando que se registrara la suspensión del bombeo de agua potable a diversos sectores del municipio de García.

Hasta el momento se desconoce cuanto tiempo tomará restablecer el servicio del suministro de agua potable, por lo que la paraestatal pidió a los ciudadanos mantenerse alerta ante los canales de difusión oficiales.

Lista de colonias sin agua en García

Hasta el momento se ha reportado que son 54 colonias las cuales se encuentran con problemas con el suministro de gua potable. A continuación te dejamos la lista completa: