Estas son las 54 Colonias con Baja Presión y Cortes de Agua en García, Nuevo León

Una falla eléctrica provocó que el bombeo de agua potable se viera interrumpido, dejando sin agua a varios sectores del municipio de García

Agua y Drenaje de MonterreyFoto: N+

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Problemas de agua en García: 54 colonias afectadas por baja presión y cortes. La causa, fallas eléctricas en los Tanques Fraile. Infórmate y revisa si tu zona está impactada.

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