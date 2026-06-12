Alarma Fuga de Gas en Construcción en San Pedro, Nuevo León; Desalojan a 300 Personas

Luego de que se registrara una fuga de gas en una tubería ubicada al interior de una construcción, autoridades de rescate desalojaron a aproximadamente 300 personas. Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 11 de junio en la zona del Parque Corporativo Santa Engracia, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

A este punto arribaron elementos de Protección Civil de San Pedro, quienes al percatarse de esta fuga, comenzaron a desalojar a los trabajadores de esta obra, así como de locales cercanos. Luego de asegurar el sitio, los rescatistas comenzaron con las labores necesarias para descartar que se registrara una explosión en este lugar.

Esta fuga habría sido perforada por accidente, por lo que los rescatistas tuvieron que utilizar mascarillas y un equipo especial para poder reparar esta tubería dañada. Luego de llevar a cabo las labores necesarias, los elementos lograron detener el paso del gas, por lo que comenzaron a recorrer este sitio para descartar más daños.

Fuga de gas fue percibida desde diversos puntos De San Pedro

Testigos señalaron que esta fuga de gas podías ser percibida desde la calle Ricardo Margain, lo que alarmó a las personas que se encontraban a unos metros de este punto. Fue después de las cuatro de la tarde cuando los empleados y vecinos de esta construcción pudieron volver con sus actividades diarias.

Los rescatistas brindaron una serie de recomendaciones a los empleados de esta construcción para evitar que se vuelvan a registrar este tipo de incidentes. En el lugar se descartó que se hayan registrado personas lesionadas o intoxicadas ante el fuerte olor que desprendió esta fuga de gas.