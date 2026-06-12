Alarma Fuga de Gas en Construcción en San Pedro, Nuevo León; Desalojan a 300 Personas

Rescatistas atendieron el reporte de una fuga de gas al interior de una construcción cercana al Parque Corporativo Santa Engracia

Fuga de gas en San PedroFoto: PC San Pedro

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Fuga de gas en San Pedro Garza García provoca desalojo masivo. Rescatistas controlan la situación sin heridos. Descubre cómo se evitó una tragedia en el Parque Santa Engracia.

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Alarma Fuga de Gas en Construcción en San Pedro, Nuevo León