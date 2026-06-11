Motociclista Herido tras Chocar con Tráiler y Quedar Debajo de Llanta en Monterrey

Un hombre sobrevivió luego que su motocicleta terminó bajo las ruedas de un tráiler en la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la avenida San Nicolás, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El sobreviviente que acababa de participar en una rodada en el centro de Monterrey.

De acuerdo con los primeros informes, el motociclista circulaba sobre la avenida Ruiz Cortines de poniente a oriente y al no respetar una luz roja del semáforo, se impactó contra un tráiler que iba saliendo de una empresa, a la altura de la avenida San Nicolás, en la colonia Cementos de Monterrey.

Luego de chocar contra la unidad de carga pesada, el conductor y la motocicleta quedaron debajo de una de las llantas del tráiler. A pesar de el impacto y lo riesgoso del accidente, el hombre logró salir con vida del siniestro, pero si presentó algunas heridas en el cuerpo.

Cuerpos de emergencia, paramédicos y rescatistas se movilizaron hasta el lugar para brindar apoyo a la víctima que fue identificada como Alejandro Esquivel Méndez de 24 años de edad, quien fue trasladado al Hospital de Zona, con una fractura de pierna.

Policías lesionados tras volcadura de patrulla en San Nicolás

Otro accidente reciente que dejó como saldo dos policías lesionados fue la volcadura de una patrulla municipal en la Cordillera de los Andes y la calle Selene, en la colonia Paseo de Los Andes, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, durante la mañana del pasado miércoles 11 de junio.

El siniestro vial se registró durante la persecución de presuntos delincuentes. Paramédicos de la Cruz Roja y colegas de los policías municipales se movilizaron hasta el sitio para brindarles los primeros auxilios y trasladarlos a un hospital en caso de ser necesario.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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