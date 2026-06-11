Motociclista Herido tras Chocar con Tráiler y Quedar Debajo de Llanta en Monterrey

Un motociclista sobrevivió luego de quedar debajo de la llanta de un tráiler en un accidente vial sobre la avenida Ruiz Cortines

Motocicleta debajo de tráilerFoto: N+

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Motociclista choca con tráiler en Monterrey y sobrevive tras quedar bajo las llantas. Infórmate sobre este increíble suceso.

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