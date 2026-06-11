Vecinos Exigen Liberación de Don Juan Tras Balacera en Tienda de Abarrotes de Monterrey

Con pancartas, altavoces y consignas de apoyo, vecinos de la colonia Croc, en Monterrey, se manifestaron para exigir la liberación de Don Juan Tejeda.

Policia de MonterreyFoto: N+

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Vecinos de Monterrey exigen la liberación de Don Juan Tejeda tras balacera en su tienda. Consideran que actuó en defensa propia.

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