Vecinos Exigen Liberación de Don Juan Tras Balacera en Tienda de Abarrotes de Monterrey

Habitantes de la colonia Croc, al norte de Monterrey, realizaron una protesta para exigir justicia para Don Juan Tejeda, propietario de una tienda de abarrotes donde el pasado martes 9 de junio se registró una balacera durante un presunto asalto que dejó tres personas fallecidas.

Con pancartas, altavoces y mensajes de apoyo, familiares, amigos y vecinos se reunieron en las calles del sector para pedir a las autoridades que el comerciante sea liberado, al considerar que actuó en defensa propia y de su familia cuando hombres armados ingresaron al establecimiento.

De acuerdo con los manifestantes, Don Juan intentó proteger a su hijo y a las personas que se encontraban en el negocio cuando ocurrió el ataque. Tras los hechos, el comerciante quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Mueren 3 en intento de asalto

La protesta ocurrió un día después de que se confirmara la muerte del segundo presunto delincuente involucrado en el caso. Autoridades informaron que Daniel Carmona, de 40 años, falleció durante la madrugada del miércoles en el Hospital Universitario a consecuencia de las heridas que sufrió durante el enfrentamiento.

En el lugar de los hechos murió otro de los presuntos asaltantes, identificado como Brayan Federico, de 28 años. Minutos más tarde también perdió la vida José Tejeda, de 28 años, hijo del propietario de la tienda, quien resultó lesionado durante la agresión y fue trasladado a la Clínica Camino Real.

La muerte de José Tejeda ha generado una fuerte conmoción entre los habitantes de la colonia, quienes aseguran que la familia es ampliamente conocida en el sector y consideran que Don Juan es una víctima más de la tragedia.

Mientras la investigación continúa, los vecinos reiteraron su exigencia de que el comerciante recupere su libertad y que las autoridades tomen en cuenta las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.