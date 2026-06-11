Sobrevive Joven a Ataque Armado Frente a su Casa en Guadalupe, NL

Un joven logró sobrevivir a un ataque armado registrado durante la madrugada de este jueves 11 de jueves en calles de la colonia Agua Nueva, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos fueron reportados sobre la avenida Hermano Larralde y la calle Privada Silerio, luego de que vecinos alertaran a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en el sector.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima era perseguida por hombres armados cuando intentó ponerse a salvo corriendo hacia su domicilio. Sin embargo, durante la persecución fue alcanzado por varios disparos.

A pesar de encontrarse herido, el hombre logró llegar hasta el exterior de su vivienda, donde finalmente cayó sobre la banqueta. Testigos señalaron que el agresor, quien presuntamente viajaba a bordo de una motocicleta, escapó del lugar inmediatamente después de la agresión.

Minutos después, la madre de la víctima, quien trabaja en una farmacia y apenas llegaba a su domicilio, encontró a su hijo lesionado y solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Trasladan a víctima a hospital universitario

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladaron al lesionado al Hospital Universitario, donde quedó internado bajo observación médica.

La víctima fue identificada como Néstor Alejandro, de 30 años de edad, quien presentaba al menos cinco impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Aunque a escasa distancia del lugar se encontraba instalado un operativo antialcohol, los responsables lograron escapar sin ser detenidos.

Elementos de la Policía de Guadalupe y agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los agresores.