Sobrevive Joven a Ataque Armado Frente a su Casa en Guadalupe, NL

Un hombre de 30 años resultó gravemente herido tras ser perseguido y atacado a balazos por sujetos armados durante la madrugada de este jueves en el municipio de Guadalupe.

Policia de MonterreyFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ataque armado en Guadalupe deja a un hombre gravemente herido. Néstor Alejandro fue atacado frente a su casa y trasladado al hospital. La policía investiga el caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+