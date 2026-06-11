El dueño de una tienda de abarrotes, quien fue detenido luego de asesinar a dos presuntos ladrones, fue puesto en libertad durante la tarde de este jueves 11 de junio. Estas presuntas ejecuciones ocurrieron el pasado 9 de junio en la colonia CROC, en Monterrey, Nuevo León, cuando los fallecidos supuestamente intentaron asaltar un negocio.

Fue a través de un comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) donde se dio a conocer que el hombre detenido, identificado como Juan “N”, de 70 años de edad, sería puesto en libertad tras el vencimiento del término jurídico correspondiente para determinar situación legal. Pese a esta medida, la carpeta de investigación continuará abierta.

La liberación de Juan “N” surge un día después de que familiares y vecinos del hombre realizaran una protesta, en calles del municipio de Monterrey, para pedir a las autoridades de seguridad que liberaran al sujeto, ya que, según ellos, solo actuó bajo su defensa personal.

¿Cómo ocurrieron los hechos por los cuales Juan "N" fue detenido?

La detención de Juan “N” surgió luego de que la tarde del martes 9 de junio se registrara una movilización policiaca en la colonia CROC, en Monterrey, tras un presunto intento de robo en una tienda de abarrotes ubicada sobre la calle Alfonso Santos Palomo. Según los primeros reportes, dos hombres ingresaron al establecimiento con la intención de cometer el asalto, lo que derivó en un enfrentamiento.

El dueño del local, al percatarse de que su hijo estaba siendo agredido, presuntamente utilizó un arma de fuego para defenderlo, dejando a uno de los presuntos agresores sin vida en el lugar, otro más lesionado que fue trasladado a un hospital donde posteriormente falleció, así como el hijo del comerciante, quien también murió tras ser llevado al Hospital Universitario.