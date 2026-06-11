Liberan a Juan "N", Hombre Acusado de Asesinar a Dos Presuntos Ladrones en Monterrey, NL

La liberación del hombre surge un día después de que familiares y vecinos realizaran una protesta tras su detención

Liberan a Don JuanFoto: N+

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Liberan a Juan 'N', acusado de matar a dos ladrones en defensa propia. Vecinos y familiares protestaron por su liberación. ¿Qué opinas de este caso en Monterrey?

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