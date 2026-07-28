Seguridad

Caso Dafne Zapata: Hoy Deciden si Danna Yanina "N" Queda en Libertad o es Vinculada a Proceso

Este martes podría definirse la situación jurídica de Danna Yanina "N", señalada como presunta implicada en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Caso Dafne Zapata: Hoy Deciden si Danna Yanina "N" Queda en Libertad o es Vinculada a ProcesoCaso Dafne Zapata: Hoy Deciden si Danna Yanina "N" Queda en Libertad o es Vinculada a Proceso. Foto: N+

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Hoy se decide el futuro de Danna Yanina 'N' en el caso de Dafne Zapata. ¿Será vinculada a proceso o quedará en libertad? La audiencia continúa en Altamira.

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