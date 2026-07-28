Caso Dafne Zapata: Hoy Deciden si Danna Yanina "N" Queda en Libertad o es Vinculada a Proceso

La audiencia en la que se definirá la situación jurídica de Danna Yanina "N" continúa en desarrollo en el Centro Integral de Justicia de Altamira, luego de decretarse el primer receso, con una duración de aproximadamente dos horas.



De acuerdo con el abogado defensor de la imputada, Carlos David Robles, al reanudarse la diligencia, únicamente se restarán las manifestaciones finales del Ministerio Público y la contrarréplica de la defensa, en donde la juez de control estará en condiciones de emitir la resolución, en tanto el papá de Danna, Ofir Cruz, tiene la certeza de que su hija no está involucrada en el feminicidio por el cual se le señala; agregó dar detalles al finalizar la audiencia.



Será al concluir esta última etapa procesal cuando se determine si Danna Yanina "N" es vinculada a proceso por los hechos que se le imputan o, en su caso, si recupera la libertad conforme a la decisión de la autoridad judicial.

La audiencia de Danna Yanina "N" fue suspendida por un tema de salud

El aplazamiento de la audiencia fue ordenado por la jueza tras considerar que Danna Yanina presentaba signos de ansiedad derivados del desgaste emocional y físico provocado por la prolongada diligencia judicial.

El padre de la joven, Ofir Cruz Melo, informó que su hija requirió atención médica durante la audiencia y que su estado de salud fue uno de los factores que motivó la suspensión.

Asimismo, aseguró que la familia mantiene la convicción de que Danna no está involucrada en los hechos que se le imputan.

Se decretó un primer receso este martes

La audiencia se mantiene en desarrollo este martes en el Centro Integral de Justicia de Altamira. Durante la mañana fue decretado un primer receso con una duración aproximada de dos horas.

Según la defensa, al reanudarse únicamente restarán las conclusiones finales de las partes involucradas para que la jueza esté en condiciones de resolver la situación jurídica de la imputada.

¿Qué podría determinar la jueza?

Al concluir esta etapa procesal, la autoridad judicial podrá resolver alguno de los siguientes escenarios:

Vincular a proceso a Danna Yanina "N" por el delito que se le imputa, lo que permitiría el inicio de la investigación complementaria.

Determinar la no vinculación a proceso y ordenar su libertad, conforme a los procedimientos legales correspondientes.

El caso de Dafne Zapata Quintos ha generado una amplia exigencia de justicia y ha mantenido la atención pública desde que se iniciaron las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc Doenitz, en Ciudad Madero.

La resolución judicial podría darse en las próximas horas, una vez que concluya la audiencia en el Centro Integral de Justicia de Altamira.