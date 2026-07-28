Hombre Deja Croquetas Envenenadas en Calles de Huamantla, Tlaxcala; Perros Sufren Daños

Autoridades y vecinos piden extremar precauciones ante el reporte de presuntas croquetas envenenadas colocadas en calles del Fraccionamiento Nuevos Horizontes, en el municipio de Huamantla, Tlaxcala.

Denunciaron que, durante las noches, un hombre presuntamente ha sido visto dejando montones de este alimento sobre las banquetas, las cuales más tarde se comprobó que estaban envenenadas.

Perros sufren envenenamiento por croquetas intoxicadas en Huamantla, Tlaxcala

Al menos dos perros consumieron parte del alimento y, minutos después, comenzaron a presentar síntomas de malestar y comportamiento inusual, por lo que los propietarios trasladaron a los animales a una clínica veterinaria, donde los especialistas informaron que presentaban signos compatibles de envenenamiento.

Ante esta situación, habitantes del Fraccionamiento Nuevos Horizontes exhortaron a los dueños de mascotas a no permitir que consuman alimentos encontrados en la vía pública y a reportar de inmediato cualquier acto sospechoso o posibles casos de maltrato animal para evitar más afectaciones.

Además, piden a las autoridades que se mantengan atentos ante este hombre que deja croquetas envenenadas para que puedan detenerlo y pague por este hecho que puede dejar a los animales sin vida.

Abandonan nueve cachorros en una caja de cartón afuera de Bienestar Animal de Tlaxcala

Nueve cachorros fueron abandonados por una persona quien dijo, a su vez, los dejaron en la puerta de su domicilio. El suceso se presentó en la Coordinación de Bienestar Animal del estado de Tlaxcala donde, el tenedor de estos seres sintientes los dejó dentro de una caja de cartón a pesar que el lugar no opera como refugio ni Centro de Acopio de recepción abierta.

Sin embargo, el ciudadano incurrió en el presunto delito de abandono de animales y de acuerdo con la ley de Bienestar Animal del estado de Tlaxcala dicho tipo penal se castiga con una sanción desde mil 173 pesos hasta 93 mil 848, es decir entre 10 y 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA), arresto administrativo por hasta 36 horas y medidas correctivas o de clausura según la gravedad de la conducta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Captan el Momento en que Abandonan a una Cachorra en Puebla; Fue Atada a un Poste

De acuerdo con la coordinación de Bienestar Animal de Tlaxcala, inicio el procedimiento jurídico correspondiente, sin perjuicio de la denuncia penal conforme al artículo 435 del código penal del estado.

Con información de N+

MCS