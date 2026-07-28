Seguridad

Hombre Deja Croquetas Envenenadas en Calles de Huamantla, Tlaxcala; Perros Sufren Daños

Vecinos del Fraccionamiento Nuevos Horizontes, ubicado en el municipio de Huamantla, alertan a los dueños de mascotas a tener cuidado con estos alimentos.

Sujeto abandona croquetas envenenadas en calles de Huamantla.Croquetas envenenadas causan daños a perros en Tlaxcala. Foto: Facebook Huamantla Hoy

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Croquetas envenenadas en Huamantla ponen en riesgo a mascotas. Vecinos y autoridades alertan sobre el peligro. No dejes que tus perros coman en la calle. Denuncia cualquier sospecha.

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