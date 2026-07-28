Lluvias Dejan 138 Servicios de Emergencia Zona Metropolitana de Guadalajara; Este Fue el Saldo

Las intensas lluvias registradas durante la noche del domingo 27 de julio provocaron 138 servicios de emergencia en distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, principalmente por la caída de árboles, inundaciones y daños en infraestructura urbana.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mayor parte de las afectaciones se concentró en Guadalajara, aunque también hubo incidentes en San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá.

¿Cuáles fueron las afectaciones por municipio?

Guadalajarac | 114 servicios

76 árboles caídos

14 árboles cayeron sobre vehículos

3 inundaciones en vialidades

1 vivienda inundada

1 desbordamiento con derrumbe asociado

2 árboles sobre cableado

3 bardas colapsadas o con riesgo de caer

3 postes caídos

1 caída de techo

San Pedro Tlaquepaque | 19 servicios

13 árboles caídos

1 árbol sobre un vehículo

1 desbordamiento

2 vehículos afectados por la corriente

1 árbol con afectación a cableado

1 poste caído

Zapopan | 13 servicios

7 árboles caídos

3 árboles sobre vehículos

1 inundación con un vehículo varado

2 personas quedaron atrapadas por la caída de árboles

El Salto | 5 servicios

2 inundaciones en vialidades

1 desbordamiento

Tlajomulco de Zúñiga | 2 servicios

1 árbol caído

1 inundación en vía pública

Tonalá | 2 servicios

1 árbol caído

1 inundación en vialidad

Las autoridades informaron que los daños materiales continúan en evaluación, por lo que el balance podría actualizarse conforme avancen las revisiones en las zonas afectadas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Granizada Deja Afectaciones en Varios Municipios de Jalisco; Así se Vio

Los trabajos de atención se mantienen de forma coordinada entre la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, corporaciones municipales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Movilidad y otras dependencias, con el objetivo de retirar árboles, liberar vialidades, atender riesgos y restablecer las condiciones de seguridad para la población.