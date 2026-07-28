Lluvias Dejan 138 Servicios de Emergencia Zona Metropolitana de Guadalajara; Este Fue el Saldo

Las intensas lluvias registradas durante la noche del domingo 27 de julio provocaron 138 servicios de emergencia en distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, principalmente por la caída de árboles, inundaciones y daños en infraestructura urbana.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mayor parte de las afectaciones se concentró en Guadalajara, aunque también hubo incidentes en San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá.
¿Cuáles fueron las afectaciones por municipio?
Guadalajarac | 114 servicios
76 árboles caídos
14 árboles cayeron sobre vehículos
3 inundaciones en vialidades
1 vivienda inundada
1 desbordamiento con derrumbe asociado
2 árboles sobre cableado
3 bardas colapsadas o con riesgo de caer
3 postes caídos
1 caída de techo
San Pedro Tlaquepaque | 19 servicios
13 árboles caídos
1 árbol sobre un vehículo
1 desbordamiento
2 vehículos afectados por la corriente
1 árbol con afectación a cableado
1 poste caído
Zapopan | 13 servicios
7 árboles caídos
3 árboles sobre vehículos
1 inundación con un vehículo varado
2 personas quedaron atrapadas por la caída de árboles
El Salto | 5 servicios
2 inundaciones en vialidades
1 desbordamiento
Tlajomulco de Zúñiga | 2 servicios
1 árbol caído
1 inundación en vía pública
Tonalá | 2 servicios
1 árbol caído
1 inundación en vialidad
Las autoridades informaron que los daños materiales continúan en evaluación, por lo que el balance podría actualizarse conforme avancen las revisiones en las zonas afectadas.
Los trabajos de atención se mantienen de forma coordinada entre la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, corporaciones municipales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Movilidad y otras dependencias, con el objetivo de retirar árboles, liberar vialidades, atender riesgos y restablecer las condiciones de seguridad para la población.