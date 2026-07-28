Accidentes

Lluvias Dejan 138 Servicios de Emergencia Zona Metropolitana de Guadalajara; Este Fue el Saldo

Intensas lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara dejan severas afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

Fuertes afectaciones en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.Personal de Protección Civil Jalisco atendió emergencias tras la tormenta. Foto: UEPCBJ

Destacado

Lluvias intensas en la Zona Metropolitana de Guadalajara dejan caos y 138 servicios de emergencia activados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+