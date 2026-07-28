Tractor Pasa por Encima de un Campesino Mientras Realizaba Labores Agrícolas en Puebla

Un campesino resultó gravemente lesionado luego de que un tractor le pasara por encima mientras realizaba labores agrícolas en terrenos de cultivo de la junta auxiliar de Magdalena Cuayucatepec, perteneciente al municipio de Tehuacán en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró la mañana de este martes 28 de julio cuando, por causas que aún se investigan, el trabajador del campo fue atropellado por el vehículo agrícola, sufriendo lesiones de gravedad.

Cuerpos de emergencias se movilizan por hombre atropellado por tractor en Tehuacán, Puebla

Luego del reporte al número de emergencias, paramédicos y elementos de rescate de la Cruz Roja de Tehuacán arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios al lesionado. Debido a la severidad de sus heridas, el hombre fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado a un hospital de la región, donde recibe atención médica especializada.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos para determinar cómo ocurrió el accidente