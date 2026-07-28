Accidentes

Tractor Pasa por Encima de un Campesino Mientras Realizaba Labores Agrícolas en Puebla

Un hombre fue atropellado por un tractor en terrenos de cultivo ubicados en la junta auxiliar de Magdalena Cuayucatepec de Tehuacán, Puebla.

Accidente de campesino con tractor en Tehuacán.Campesino atropellado por tractor en Tehuacán, Puebla. Foto: Facebook Meganoticias Tehuacán

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante accidente en Puebla: un tractor atropella a un campesino en Magdalena Cuayucatepec. El hombre fue trasladado al hospital con heridas graves. Las autoridades investigan las causas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+