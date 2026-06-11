El robo en un edificio de departamentos y locales comerciales movilizó a elementos de seguridad hasta la zona de la Calzada Del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Los hechos fueron reportados durante la mañana del jueves 11 de junio. Entre los afectados, se encuentra una clínica dermatológica, la cual fue despojada de al menos 100 mil pesos.

El despliegue de las autoridades se registró específicamente en un inmueble ubicado sobre la calle Río Tamazunchale, donde habitantes del lugar reportaron que personas desconocidas ingresaron durante la madrugada y cometieron robos en distintas propiedades.

Tras el reporte, al sitio llegaron agentes de investigación, quienes comenzaron a recabar información tanto con los guardias de seguridad del edificio como con los mismos afectados para tratar de descubrir como habrían ocurrido los hechos.

Continúan investigaciones tras robo a edificio en San Pedro

Las autoridades de seguridad ya se encuentran investigando este robo. En este edificio fueron vistas varias cámaras de seguridad, por lo que se espera que las autoridades correspondientes analicen el material registrado para tratar de identificar a los responsables.

Entre los afectados se encuentra una clínica dermatológica, de donde los presuntos delincuentes habrían robado más de 100 mil pesos en efectivo, además de causar daños en el lugar y llevarse diversos productos. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.