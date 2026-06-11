Roban 100 Mil Pesos en Edificio de Departamentos y Locales en San Pedro, Nuevo León

Aturidades de seguridad ya investigan el reporte de un robo en un edificio ubicado en la Calzada Del Valle

Robo a edificioFoto: N+

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Robo en San Pedro: Desconocidos ingresan a edificio en Calzada Del Valle y sustraen más de 100 mil pesos. Autoridades investigan con cámaras de seguridad. ¿Quiénes son los responsables?

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