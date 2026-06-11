Encuentran a Hombre Muerto Dentro de Motel en Apodaca, Nuevo León

Un hombre fue encontrado muerto al interior del cuarto de un motel ubicado sobre la avenida Carlos Salinas De Gortari y Estardo Guajardo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El reporte de la víctima sin vida se dio durante los primeros minutos del jueves 11 de junio y movilizó a las autoridades de seguridad.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y peritos llegaron al sitio donde se reportó el hecho y se confirmó el fallecimiento del hombre de 55 años de edad dentro de la habitación, que aparentemente no presentaba huellas de violencia, según lo informado por las autoridades.

Investigan muerte de hombre en cuarto de motel en Apodaca

La zona fue acordonada para que los detectives iniciaran con el levantamiento del evidencias y las indagatorias correspondientes en el motel, así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la autopsia de ley y determinar la causa de muerte del hombre que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial.

Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos, si el sujeto iba acompañado y si se trató de una muerte por causas naturales o de un hecho violento. Las autoridades continúan investigando el caso y están a espera de los resultados de la autopsia para determinar el motivo por el cual falleció el hombre.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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