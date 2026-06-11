Encuentran a Hombre Muerto Dentro de Motel en Apodaca, Nuevo León

Autoridades investigan la causa de muerte de un hombre que fue encontrado ya sin vida dentro de la habitación de un motel en el municipio de Apodaca

Motel en Apodaca donde murió hombreFoto: N+

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Un hombre fue encontrado muerto en un motel de Apodaca. Sin señales de violencia, la autopsia revelará la causa. Descubre más sobre esta investigación.

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