Presunto Creador de Contenido Enfrenta Cuatro Denuncias por Supuestas Bromas en Nuevo León

Tras la detención de un presunto creador de contenido por realizar bromas relacionadas con asaltos y robos en calles del municipio de Monterrey, Nuevo León, autoridades confirmaron que el sujeto ya enfrenta al menos cuatro denuncias formales en su contra.

La Policía de Monterrey llevó a cabo la detención de este presunto creador de contenido luego de que fuera reportado por realizar algunas bromas en las cuales supuestamente cometía asaltos. Aunque en un primer momento fue puesto en libertad, debido a que no fue sorprendido en flagrancia y su conducta fue considerada inicialmente como una falta administrativa, el caso no quedó cerrado.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que el hombre cuenta con al menos cuatro denuncias formales, por lo que ya se inició una investigación para determinar su posible responsabilidad legal en los hechos. Serán las autoridades quienes determinarán si estas acciones pueden se consideradas como delitos que afecten en la seguridad de los afectados.

Analizarán contenido del presunto creador de contenido detenido en Monterrey

Se dio a conocer que parte de la información que circula en redes sociales ha sido integrada al proceso de investigación. Esta labor se realiza a través de la Dirección de Análisis e Inteligencia de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), donde personal especializado se encarga de recopilar, verificar y documentar el contenido digital relacionado con el caso.

Este material será analizado e incorporado a las carpetas de investigación correspondientes. Se espera que sea durante los próximos días cuando se revelen más detalles sobre este caso, así como la situación legal que enfrentarán este presunto creador de contenido.