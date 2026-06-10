Presunto Creador de Contenido Enfrenta Cuatro Denuncias por Supuestas Bromas en Nuevo León

El presunto creador de contenido es acusado por presuntamente realizar bromas de asalto en el municipio de Monterrey

Presunto creador de contenido detenidoFoto: FGJNL

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Creador de contenido en Monterrey es acusado de bromas peligrosas. Con 4 denuncias en su contra, la Fiscalía de Nuevo León investiga. ¿Es humor o delito?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+