Hombre Sobrevive a Presunto Intento de Ejecución en Pesquería, Nuevo León

La víctitma habría recibido al menos doce impactos de bala cuando se encontraba al exterior de sus propiedad, en el Fraccionamiento Colinas del Aeropuerto

Autoridades acordonan calleFoto: N+

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Hombre en estado crítico tras ataque armado en Pesquería. Recibió 12 balazos afuera de su casa. Seguridad busca a los responsables. Conoce los avances de la investigación.

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