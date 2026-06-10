Autoridades de seguridad se encuentran investigando un presunto intento de ejecución contra un hombre que se encontraba al exterior de su propiedad. Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este miércoles 10 de junio, en calles del Fraccionamiento Colinas del Aeropuerto, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

Este presunto intento de ejecución ocurrió cuando la víctima se encontraba al exterior de su domicilio. Fue en ese momento cuando al sitio hicieron presencia varios sujetos armados y abrieron fuego en al menos 12 ocasiones directamente contra el hombre. Al percatarse de esta situación, la esposa del agredido de inmediato pidió el apoyo de paramédicos.

Minutos más tarde, a este lugar llegaron elementos de Protección Civil de Pesquería y autoridades de la Policía Municipal, quienes de inmediato resguardaron al sitio y trasladaron a la víctima hasta un hospital cercano. Hasta el momento el sujeto no ha sido identificado, por lo que se espera que sea durante los próximos cuando se revelen más detalles.

Investigan ataque armado contra hombre en Pesquería

Pese al estado delicado de salud que presentaba la víctima, paramédicos informaron que el hombre logró sobrevivir, pero que permanecerá bajo a observación mientras continua internado en una clínica médica. Elementos de investigación ya llevan a cabo los trabajos correspondientes para tratar de determinar como habrían ocurrido los hechos.

Este ataque armado causó un intenso despliegue de elementos de seguridad, lo que generó temor entre vecinos de este fraccionamiento. Las autoridades ya se encuentran en búsqueda de cámaras de seguridad cercanas para tratar de visualizar a los sujetos armados que cometieron este ataque en contra de la víctima.