Investigan Agresión con Arma Blanca en el Centro de Monterrey

Un hombre fue herido con un cuchillo en el cruce de las calles Aramberri y Guerrero, en el Centro de Monterrey, frente a la zona del Mercado Juárez. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles 10 de junio, alrededor de las 8:10 horas, cuando se registró el reporte de una persona lesionada en la vía pública, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

A su llegada, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba heridas en la cabeza, presuntamente provocadas por un arma blanca y también por un barrote.

El hombre fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado por personal de la Cruz Roja a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni su estado de salud actualizado tras el traslado. De acuerdo con el testimonio de un testigo, el hombre logró acercarse a un negocio cercano para pedir ayuda, luego de ser agredido. El testigo señaló que la víctima se encontraba completamente ensangrentada y golpeada, por lo que de inmediato se realizaron llamadas a las autoridades para solicitar apoyo.

Según lo mencionado, el hombre habría indicado que fue agredido por una persona en la vecindad donde reside, sitio en el que también vive el presunto agresor.

Presunta discusión habría originado la agresión

De acuerdo con la versión del testigo, el conflicto habría iniciado por una discusión relacionada con un bote de agua, lo que posteriormente derivó en una agresión física. Tras el incidente, el hombre lesionado permanecía consciente al momento de ser atendido, aunque únicamente pudo proporcionar su edad, sin ofrecer más datos sobre su identidad. Las autoridades informaron que en la zona existen cámaras de seguridad cercanas, las cuales podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido y a identificar al responsable de la agresión.

El caso continúa bajo investigación para determinar cómo se desarrollaron los hechos y deslindar responsabilidades en este ataque registrado en el Centro de Monterrey.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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