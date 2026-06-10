Investigan Agresión con Arma Blanca en el Centro de Monterrey

Un hombre fue herido con arma blanca y golpeado con un barrote en el Centro de Monterrey, en el cruce de Aramberri y Guerrero.

Hombre fue ayudado por autoridades de la Cruz RojaFoto: N+

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Hombre herido con arma blanca y barrote en el Centro de Monterrey. Ocurrió en Aramberri y Guerrero, cerca del Mercado Juárez. Autoridades investigan el caso.

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