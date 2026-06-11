Aseguran 500 Cajas con Accesorios y Ropa Presuntamente Ilegal en Galeana, Nuevo León

El conductor que transportaba estos accesorios no pudo comprobar su procedencia legal

Aseguran fayuca en Nuevo LeónFoto: FGR

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Autoridades detienen tractocamión con 500 cajas de mercancía ilegal en Nuevo León. El conductor no pudo justificar su procedencia. ¿Qué sigue en la investigación?

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