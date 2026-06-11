Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 500 cajas con mercancía de origen extranjero la cual no contaba con la documentación necesaria para comprobar su procedencia legal. Los hechos fueron reportados este miércoles 10 de junio, en el kilómetro 129 de la carretera Saltillo-Matehuala, en el municipio de Galeana, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes federales marcaron el alto a la unidad para realizar una inspección de rutina. Al revisar la carga, se percataron de que la mercancía no contaba con los documentos que acreditaran su legal ingreso al país, por lo que procedieron a su aseguramiento. Entre los productos decomisados se encontraban perfumes, tenis, bolsas de mano y otros artículos, los cuales eran transportados en un tractocamión que circulaba sobre la misma vía.

En el lugar también fue detenido el conductor del tractocamión, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Se espera que sea durante los próximos días cuando las autoridades federales den a conocer la situación legal del sujeto arrestado, quien será cuestionado para descubrir a donde transportaba estos objetos.

Investigarán procedencia de mercancía asegurada

El tractocamión y la mercancía recuperada quedó bajo resguardo de las autoridades federales, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que estos productos formen parte de la carpeta de este hecho y posteriormente sea destruidos.

Hasta el momento se desconoce cual era la razón por la cual esta mercancía era transportada, pero los elementos federales no descartan que podría tratarse del comercio ilegal de estos productos. Serán las autoridades correspondientes quienes determinen cual era el uso o hacia donde eran trasladadas estas 500 cajas aseguradas.