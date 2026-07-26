Detienen a Presunto Agresor de Elementos de la Guardia Civil en San Luis Potosí

Un operativo desplegado tras la agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal dejó como resultado la detención de un presunto involucrado en los hechos, ocurridos la mañana de este domingo en San Luis Potosí. El ataque dejó dos policías estatales muertos.

La agresión ocurrió en la comunidad de Cerrito de la Cruz, perteneciente a la delegación de La Pila, en la capital potosina. Después de que los servicios de emergencia recibieron el reporte sobre el ataque, se puso en marcha un operativo de búsqueda para localizar a los posibles responsables.

Se desconoce su identidad

Como parte de estas acciones, elementos de la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un hombre señalado como presunto involucrado en la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han informado su identidad ni han precisado cuál habría sido su participación en el ataque.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Personal de la Vicefiscalía Científica también acudió al lugar para recabar indicios que permitan fortalecer las indagatorias.

La dependencia señaló que las diligencias continúan y que se informarán nuevos detalles conforme avance la investigación, con el objetivo de no interferir con el proceso.