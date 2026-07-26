Seguridad

Detienen a Presunto Agresor de Elementos de la Guardia Civil en San Luis Potosí

Dos policías estatales murieron tras la agresión ocurrida este domingo en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila

Cae sospechoso de emboscada a guardia civil estatal en San Luis Potosí. Foto: FGESLPCae sospechoso de emboscada a guardia civil estatal en San Luis Potosí. Foto: FGESLP

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