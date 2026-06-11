Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en un robo con violencia a una joyería en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los hechos fueron reportados este miércoles 10 de junio.

La detención ocurrió cuando elementos de la Fuerza Civil y de la Policía de Guadalupe localizaron a los sospechosos a bordo de un auto. Al tenerlos ubicados, los oficiales les marcaron el alto y procedieron a realizar una revisión de rutina.

Durante la inspección, fueron detenidos Alejandro "N"., de 50 años; Juan "N", de 53 años; y Karla "N", de 28 años de edad. A los tres se les encontraron diversas dosis de hierba con características de la marihuana, así como envoltorios con sustancias similares al cristal y cocaína en piedra. También se les aseguraron básculas digitales, dinero en efectivo, teléfonos celulares y el vehículo en el que se desplazaban.

Investigan a detenidos por presunto robo a joyería en Guadalupe

Las investigaciones señalan que los dos hombres podrían estar relacionados con un robo con violencia ocurrido en una joyería durante el pasado mes de mayo en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Se espera que sea durante los próximos días cuando este dato sea confirmado o descartado.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondietnes para esclarecer los hechos y determinar la situación legal de cada uno de ellos.