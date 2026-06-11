Detienen a Presuntos Responsables de Robo a Joyería en Guadalupe, Nuevo León

Los detenidos estarían presuntamente relacionados en el asalto a una joyería el pasado mes de mayo, en el municipio de Guadalupe

Presuntos ladrones de joyeríaFoto: FGJNL

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fuerza Civil detiene a tres por presunto robo a joyería en Guadalupe. Encuentran drogas y dinero. ¿Se confirmará su culpabilidad?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+