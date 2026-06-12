Ejecutan a Hombre Dentro de su Vivienda en San Nicolás

Un hombre fue ejecutado a balazos dentro de su propia vivienda la noche del jueves en la colonia Villa Esperanza, en San Nicolás de los Garza.

Calle donde asesinan a hombreFoto: N+

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Violencia en San Nicolás: un hombre fue ejecutado en su vivienda. La policía investiga el móvil del ataque. Descubre lo que se sabe hasta ahora.

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