Ejecutan a Hombre Dentro de su Vivienda en San Nicolás

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de su domicilio durante la noche del jueves 11 de junio en el municipio de San Nicolás de los Garza, hecho que movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio hasta la colonia Villa Esperanza.

El ataque fue reportado en una vivienda ubicada sobre la calle Sierra de Tepehuanes, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego provenientes del inmueble.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan a Hombre en Sala de su Casa en San Nicolás

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba en la sala de su casa cuando fue sorprendida por sujetos armados, quienes presuntamente ingresaron o se acercaron a la propiedad y dispararon en repetidas ocasiones en su contra. Tras cometer la agresión, los responsables lograron escapar del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Minutos después arribaron paramédicos para brindar atención médica al hombre; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples heridas de bala que presentaba en distintas partes del cuerpo.

Víctima no ha sido identificada

La víctima no fue identificada de manera oficial en el lugar de los hechos, por lo que se esperaba que familiares acudieran posteriormente para realizar el reconocimiento correspondiente ante las autoridades.

Elementos de la Policía de San Nicolás acordonaron la zona y restringieron el acceso a la vivienda para preservar la escena del crimen. Más tarde, agentes de la Policía Ministerial y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaron las investigaciones correspondientes.

Durante varias horas, especialistas en criminalística realizaron la búsqueda y recolección de indicios, entre ellos casquillos percutidos y otros elementos que podrían ayudar a esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar el móvil del ataque y dar con el paradero de los agresores, quienes hasta el momento no han sido localizados.