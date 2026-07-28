Seguridad

Mujer Resulta con Lesiones de Arma de Fuego en Ataque Armado en Veracruz; Autoridades Investigan

En la comunidad Mundo Nuevo en el sur de Veracruz, se registró una importante movilización de cuerpos de seguridad esto por un ataque armado donde una mujer resulto lesionada.

Mujer resulta herida de impactos de bala tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en Mundo Nuevo, CoatzacoalcosMujer resulta herida de impactos de bala tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en Mundo Nuevo, Coatzacoalcos. Foto: N+

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Intensa movilización en Mundo Nuevo, Veracruz tras un ataque armado que dejó a una mujer lesionada. Las autoridades resguardan la zona y continúan las investigaciones.

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