Mujer Resulta con Lesiones de Arma de Fuego en Ataque Armado en Veracruz; Autoridades Investigan

Durante la noche del lunes 27 de julio en la congregación de Mundo Nuevo en Coatzacoalcos, se registró un ataque armado lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

El ataque se registró contra una vivienda ubicada en la esquina de las calles Reforma y Hernández Galicia, de la ciudad de Coatzacoalcos al sur de la entidad veracruzana.

Como resultado de la agresión una mujer resultó herida de varios impactos de bala y fue trasladada de emergencia por sus familiares a un hospital para recibir atención médica.

La zona del hecho violento fue resguardada por las autoridades de seguridad. Mientras tanto se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, para determinar el móvil del ataque. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos de violencia, que causaron alarma en la congregación Mundo Nuevo en el sur del estado.

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Otro ataque armado reciente ocurrido en el sur de Veracruz

En Coatzacoalcos, en días pasados se registró un ataque armado, en el cual una pareja perdió la vida y una persona más resultó lesionado de gravedad derivado de este hecho violento que causó alarma entre los habitantes del sector donde sucedió el ataque.

Según datos recabados los hechos ocurrieron al interior de una vivienda ubicada en la colonia Héroes de Nacozari. Sobre la calle Leona Vicario, un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio y disparó en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el interior del inmueble. Para después huir con rumbo desconocido.

Tras la agresión, un hombre y una mujer perdieron la vida en el lugar, fueron paramédicos que arribaron como primeros respondientes quienes confirmaron que la pareja ya no presentaba signos vitales. El lesionado recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital IMSS-Bienestar Valentín Gómez Farías.

Peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar el acordonamiento del lugar y el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO). En tanto se continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.