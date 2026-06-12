Roban Reloj de Lujo en Edificio de Locales en San Pedro, Nuevo León

El robo de un reloj lujoso causó un intenso despliegue de autoridades de seguridad hasta el municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León. Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes 12 de junio en un edificio de locales ubicado sobre la avenida Gómez Morín y Río Amazonas, en la colonia Del Valle.

Según la afectada, estos hechos ocurrieron luego de que un hombre pidiera información sobre un reloj de una marca reconocida. Luego de que se le brindaran detalles, la mujer comenzó con el papeleo necesario para proceder a la venta de este objeto. Fue en ese momento en que el presunto ladrón aprovechó para salir del sitio y huir con esta pieza de lujo.

Luego de percatarse de la situación, la mujer afectada llamó de inmediato a las autoridades de seguridad para pedir ayuda. A este sitio de inmediato hicieron presencia agentes de la Policía de San Pedro, quienes entrevistaron a la víctima para tratar de identificar al presunto responsable. Testigos aseguraron que el sujeto habría huido en un auto de color rojo, por lo que los oficiales comenzaron a desplegarse por el municipio para tratar de localizarlo.

Analizarán cámaras de seguridad tras robo de reloj de lujo en San Pedro

En este edificio de locales fueron vistas varias cámaras de seguridad, mismas que serán analizadas para tratar de identificar al presunto ladrón y poder localizarlo. Hasta el momento se desconoce el valor de este reloj de lujo, por lo que se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más datos, así como sus características.

Autoridades de seguridad informaron que este despliegue policiaco continúe durante un par de horas por calles del municipio de San Pedro con el fin de poder localizar al presunto ladrón, así como recuperar este reloj que fue sustraído. Locatarios vecinos expresaron su temor ante el incremento de este tipo de casos en este punto del Área Metropolitana de Monterrey, por lo que pidieron más patrullajes en el sitio.