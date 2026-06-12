Roban Reloj de Lujo en Edificio de Locales en San Pedro, Nuevo León

Autoridades investigan el robo de un reloj de lujo al interior de un neogicio en la colonia Del Valle

Robo reloj lujosoFoto: N+

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Robo de reloj de lujo en San Pedro desata operativo policial. Un hombre huyó con la pieza tras pedir información. Cámaras de seguridad podrían dar pistas. ¿Qué medidas tomarán las autoridades?

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