Aprueban Iniciar Juicio Político Contra Samuel García, Gobernador de NL; Lo Citan en el Congreso

El proceso de juicio político en contra del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue aprobado este viernes 12 de junio 2026, el cual fue solicitado por la dirigencia estatal de Morena, por presunta triangulación de recursos públicos del gobierno del estado en favor del despacho del papá de Samuel García.

¿Qué pasó hoy en el Congreso de Nuevo León?

Hoy, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría el trámite, sin embargo, estuvieron ausente dos diputados de Morena, entre ellos, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Alejandro Soto, así como .

Samuel García fue citado para el próximo 23 de junio en el Congreso del Estado para tener su primera audiencia en la Comisión Anticorrupción del Legislativo Local.

¿Qué sigue?

Ahora se espera la respuesta de la contestación de Samuel García para su cita del 23 de junio sobre la persona que será su representante jurídico.

Fue esta semana cuando la dirigencia de Morena en Nuevo León presentó ante el Congreso del estado una solicitud formal de juicio político contra el gobernador, por presuntos actos de corrupción y esquemas de triangulación de recursos públicos.

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