Aprueban Iniciar Juicio Político Contra Samuel García, Gobernador de NL; Lo Citan en el Congreso

Este día, la Comisión Anticorrupción del Congreso del estado, aprobó el inicio del juicio político contra el gobernador

Juicio Político vs Samuel GarcíaCuartoscuro

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La Comisión Anticorrupción de NL da luz verde al juicio político contra Samuel García. Acusan triangulación de recursos. Primera audiencia el 23 de junio. Infórmate.

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