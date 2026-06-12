La Copa del Mundo se Desinfla en Inauguración de Canadá Mundial 2026: Así se Vivió el Momento

Un fallo técnico hizo que la réplica inflable del trofeo del Mundial 2026 se desinflara en vivo durante la inauguración en Toronto.

copa-del-mundo-inflable-se-desinfla-inauguracion-mundial-2026-canada-viralImagen: Via Reuters

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La Copa del Mundo 2026 se desinfla en plena inauguración en Canadá. Un fallo técnico dejó a miles de espectadores sorprendidos. ¿Qué pasó con el trofeo inflable? Descúbrelo aquí.

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