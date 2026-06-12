La Copa del Mundo se Desinfla en Inauguración de Canadá Mundial 2026: Así se Vivió el Momento

La ceremonia inaugural del Mundial 2026, celebrada en Canadá, en el BMO Field con presentaciones de artistas como Alessia Cara, Michael Bublé y Alanis Morissette, tuvo un protagonista inesperado: una réplica gigante e inflable del trofeo de la Copa del Mundo que falló en plena transmisión y terminó por desinflarse ante miles de espectadores.

¿Qué pasó con la Copa inflable de la inauguración de Canadá?

Según imágenes de la inauguración la enorme réplica del trofeo apareció en el estadio como parte del espectáculo visual preparado para el arranque del torneo, ubicada en medio del escenario.

Durante la presentación musical, la copa alcanzó su tamaño real, pero en cuestión de segundos comenzó a desinflarse tras un breve despliegue acompañado de fuegos artificiales.

Los videos que circulan en redes sociales muestran cómo la figura pierde estabilidad, lo que generó dudas sobre un posible fallo en el sistema de inflado o en el mecanismo que la sostenía. Ante el problema, la producción optó por dejar la estructura desinflada por completo, un desenlace que no pasó desapercibido para quienes seguían la transmisión en vivo.

Foto: GettyImages

El incidente no pasó desapercibido

En X (antes Twitter), un usuario compartió el clip con un comentario sarcástico sobre el nivel de producción del evento, en una publicación que acumuló diversas reacciones.

Otros usuarios sumaron sus propias bromas, algunos señalaron entre risas que "la bajaron porque se acabó la presentación, pero si se vio feo lo que no subió", mientras otros ironizaron diciendo que parecía que "el trofeo quería un descanso antes de que los juegos siquiera comiencen".

Hasta el momento, ni la FIFA ni los organizadores de la ceremonia han emitido una explicación oficial sobre las causas del incidente. Las teorías que circulan en redes apuntan a una posible falla técnica en el sistema de inflado, aunque ninguna hipótesis ha sido confirmada por las autoridades responsables.