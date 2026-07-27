¿Quién Es Julian Croonenberghs, el Nuevo Novio de Olivia Rodrigo?

Olivia Rodrigo parece haber confirmado su nueva relación sentimental. Tras semanas de especulaciones, la cantante fue fotografiada este fin de semana en una cita con muestras de cariño en un parque de Brooklyn junto a Julian Croonenberghs, un ejecutivo de capital privado que hasta hace poco era un completo desconocido para sus fans.

De los rumores a la confirmación pública

Las primeras señales de este romance surgieron hace más de un mes, cuando la cuenta Deuxmoi reportó que Rodrigo había sido vista cenando con un hombre no identificado en el barrio de Clinton Hill, en Brooklyn.

Los rumores tomaron fuerza el 20 de julio, cuando se dieron a conocer fotos de Rodrigo y Croonenberghs caminando juntos por un aeropuerto tras, aparentemente, regresar de un viaje a Islandia. En esas imágenes, la pareja compartía un par de audífonos con cable durante el trayecto.

El episodio que terminó por sellar la relación ante el público ocurrió el 26 de julio, cuando ambos fueron captados en un parque de Brooklyn tomados de la mano, recostados sobre el pasto y dándose besos en las manos, en una sesión de fotos que dejó pocas dudas sobre la naturaleza de su vínculo.