Entretenimiento

¿Quién Es Julian Croonenberghs, el Nuevo Novio de Olivia Rodrigo?

Olivia Rodrigo confirmó su romance con Julian Croonenberghs en fotos con muestras de cariño en Brooklyn. Conoce quién es el ejecutivo financiero.

Quién es Julian Croonenberghs, novio de Olivia RodrigoFoto: Getty Images

Destacado

¿Quién es Julian Croonenberghs, el nuevo novio de Olivia Rodrigo? De analista en Goldman Sachs a su romance en Brooklyn. Conoce más sobre este ejecutivo que ha capturado su corazón.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+