Reabren la Circulación en Caseta de Tlalpan tras Destrozos en Protesta de Normalistas

Este viernes, 12 de junio de 2026, manifestantes cerraron la caseta de Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, que intentaban llegar a la zona centro de la Ciudad de México a bordo de 16 camiones, en el marco de la “Jornada Intermedia hacia los 12 Años de la Desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Normalistas de Ayotzinapa Cierran Caseta de Tlalpan: Alternativas Viales

Caseta cerrada casi 4 horas

La caseta estuvo cerrada por casi 4 horas, luego de que fue vandalizada y cerrada, lo que complicó la circulación de la Ciudad de México hacia Morelos.

Tras su apertura, trabajadores empezaron con los trabajos de reparación, mientras que los autos pasan sin pagar peaje.

Quinto día de protestas

Cabe destacar que por quinto día consecutivo se realiza un operativo de revisión en la México-Cuernavaca, luego de que el pasado 8 de junio, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) apoyados con binomios caninos localizaron una caja con 59 artefactos explosivos de fabricación casera.

Dichos artefactos fueron encontrados en un autobús que formaba parte de un convoy donde viajaban estudiantes de Ayotzinapa, y padres de los 43 desaparecidos, quienes buscaban ingresar a la CDMX.

Los presuntos normalistas, muchos de ellos encapuchados, colocaron dovelas para evitar el paso de vehículos por la caseta.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México Cuernavaca a la altura de la Caseta Tlalpan. #AlternativaVial Carretera México Cuernavaca. pic.twitter.com/gVdfzuOoC2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 12, 2026

Padres de normalistas desaparecidos vuelven a Guerrero

Por su parte, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos dieron a conocer que este viernes volverán a Guerrero, al no encontrar condiciones para su manifestación en la Ciudad de México, por el cerco policial en la caseta de Tlalpan.

Debido a que agentes capitalinos impidieron el paso de los autobuses que trasladaban a estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, los padres dieron una conferencia en el Antimonumento a los 43, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ahí, anunciaron que regresarán a su entidad, pero se reorganizarán y volverán después a la CDMX, aunque no dieron una fecha tentativa.

Nos regresamos sin que ello signifique que abandonamos el movimiento de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nos retiramos pero nos vamos a reorganizar; vamos a buscar reuniones con compañeros de las organizaciones del país.

“Vamos a reorganizarnos con los compañeros normalistas de Ayotzinapa y vamos a regresar de nueva cuenta, para seguir levantando la voz y seguir exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes. No nos vamos derrotados, los padres y madres de manera valiente caminaron ayer frente a los miles de policías que estaban en el cerco en la caseta de Tlalpan”, agregaron.

Con información de N+

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