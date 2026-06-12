Reabren la Circulación en Caseta de Tlalpan tras Destrozos en Protesta de Normalistas

Luego de los destrozos que causaron los normalistas en la caseta, el personal empieza los trabajos de reparación

Afectaciones por lluvia en el eje uno · Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Venustiano Carranza | Lizandro González Guerrero

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Manifestación en la caseta de Tlalpan: estudiantes de Ayotzinapa bloquean el paso. Padres de los 43 normalistas se reorganizan tras cerco policial. Conoce los detalles de esta protesta.

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