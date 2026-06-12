Bloqueo Hoy en CDMX por Ayotzinapa: ¿Dónde Hay Cierre y Afectación a Circulación?

Te decimos dónde hay cierres y afectación a la circulación en la CDMX por bloqueo de madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero

Marcha de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de AyotzinapaMarcha de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Manifestación en CDMX por Ayotzinapa: Conoce los cierres y afectaciones viales. Padres de los 43 normalistas exigen justicia y acceso a archivos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+