Bloqueo Hoy en CDMX por Ayotzinapa: ¿Dónde Hay Cierre y Afectación a Circulación?

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, se manifestarán nuevamente hoy, 12 de junio de 2026, en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde hay cierres y afectación a la circulación en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, realizarán una manifestación en el marco de la “Jornada Intermedia hacia los 12 Años de la Desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa”, para exigir:

Avances concretos en las investigaciones del caso.

El regreso de mecanismos de acompañamiento especializados.

Acceso a información relacionada con archivos militares que consideren relevantes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 1 rodada ciclista y 14 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país, puedes consultarlas aquí.

Cierres por bloqueo en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, se concentrarán hoy en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hora: 11:00.

Lugar: Secretaría de Gobernación, en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

Organizaciones en apoyo

Se prevé que otras organizaciones en apoyo se sumen a la manifestación, entre ellas:

Estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero.

Además, no se descarta el arribo de autobuses con estudiantes normalistas con el fin de apoyar las mesas de trabajo, así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Con información de N+

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