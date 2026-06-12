Marchas HOY 12 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 12 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 1 rodada ciclista y 14 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en:

10:00 Horas.

Oficinas de la Secretaría de Educación Pública, en Donceles Número 100, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Azcapotzalco

Habitantes de la alcaldía Azcapotzalco se reunirán en:

09:00 Horas.

Parque de la China, en avenida Clavería e Ignacio Allende, colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco.

Cuauhtémoc

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero se concentrarán en:

11:00 Horas.

Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Azcapotzalco

Freebikesnva rodarán de:

20:45 Horas.

Parque Revolución , en Clavelinas y Juan Sarabia sin número, colonia Nueva Santa María.

Con destino a Colegio Copán Primaria Campus Lomas Verdes, en colonia Lomas Verdes 6ta Sección, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 12 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ