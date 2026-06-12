Marchas HOY 12 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Manifestantes en Calzada de Tlalpan, en Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro

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Hoy, 12 de junio, CDMX será escenario de 8 concentraciones y 1 rodada ciclista. No dejes que las marchas te sorprendan, revisa los detalles.

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