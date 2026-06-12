"Todos, de Algún Modo, Somos Migrantes", Dice León XIV en Último Día de Visita a España

El pontífice se reunió con migrantes en el centro de acogida 'Las Raíces', en la isla canaria de Tenerife, la última parada de su viaje papal

Papa León XIV habla con migrantesPapa León XIV habla con migrantes en el centro 'Las Raíces', en Tenerife, España

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León XIV en España: 'El amor de Dios no conoce fronteras'. En su discurso a migrantes en Tenerife, el Papa resaltó la importancia de la humanidad y los sueños compartidos.

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