¿Jugadores Podrían Ser Expulsados Si Se Tapan la Boca Durante los Partidos del Mundial?

En el arranque de la Copa del Mundo 2026, aparecieron algunas nuevas reglas que han llamado la atención y que de acuerdo con las autoridades futbolísticas es para mejorar la ejecución de los partidos.

Durante los partidos de México vs. Sudáfrica y Corea del Sur vs. Chequia, una de las nuevas reglas corresponden a combatir que los jugadores hagan tiempo en los saques de banda, meta y tiros de esquina.

Sin embargo, una de las que más llamó la atención y que fue abordada meses antes del Mundial tiene que ver con taparse la boca con la mano.

Este gesto es recurrente en el terreno de juego. El objetivo es que las cámaras y el público no puedan identificar lo que se dicen los jugadores durante el partido.

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¿Qué cambio hizo el IFAB para impedir que jugadores se tapen la boca?

El International Football Association Board (IFAB, en inglés), organismo encargado de establecer las reglas del futbol mundial, hizo algunas enmiendas que fueron presentadas en abril pasado, durante una reunión en Vancouver.

Además de las ya mencionadas sanciones para evitar hacer tiempo deliberadamente, estableció que quedaba prohibido taparse la boca con la mano.

De acuerdo con un comunicado difundido el 28 de abril por su página oficial, se determinó expulsar a quien realice este gesto y oculte lo que dice.

El fin es evitar los comentarios discriminatorios y actitudes inapropiadas.

Según la determinación, "a discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de confrontación con un oponente podrá ser sancionado con tarjeta roja".

Aunque dice a "discreción", es decir, a decisión de cada autoridad, al final del texto, señala que las 48 selecciones que compiten en la justa mundialista serán informadas de la decisión.

Es decir, la regla se aplicará de manera oficial en el actual Mundial tripartita y los futbolistas que la rompan, serán sancionados con el cartón rojo.

Con información de N+

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