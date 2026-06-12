¿Jugadores Podrían Ser Expulsados Si Se Tapan la Boca Durante los Partidos del Mundial?

El International Football Association Board (IFAB) hizo algunas enmiendas las cuales fueron presentadas durante su reunión extraordinaria en Vancouver, en abril pasado

Tarjeta rojaTaparse la boca con la mano podría derivar en una expulsión durante el Mundial. Foto: Reuters

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¿Tarjeta roja por cubrirse la boca en el Mundial 2026? El IFAB prohíbe este gesto para evitar comentarios inapropiados. Descubre cómo esta regla impactará los partidos.

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