Lluvias en la Ciudad de México Dejan como Saldo la Caída de 56 Árboles y Varios Encharcamientos

Luego de las lluvias registradas este jueves en la Ciudad de México, cuyo volumen acumulado superó los 10.8 millones de metros cúbicos, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, se registraron, la caída de 56 árboles y varios encharcamientos.

El gobierno capitalino desplegó para atender las afectaciones, el Operativo Tlaloque 2.0 en el que participaron las Secretarías de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de Obras y Servicios (SOBSE), de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

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Caída de 56 árboles

El Heroico Cuerpo de Bomberos atendió la caída de 56 árboles, dos postes y cuatro espectaculares, además de tres cortocircuitos, en tanto que brigadas especializadas efectuaron labores para restablecer las condiciones de seguridad y movilidad en distintos partes de la capital del país.

Hasta el corte de las 20:00 horas, se había atendido el 88% de los encharcamientos registrados principalmente en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuajimalpa.

Destacando la atención al encharcamiento en el bajopuente de Periférico y Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde luego de las labores de bombeo, la vialidad fue liberada

Por otra parte el gobierno capitalino informó que los niveles en presas, ríos y cauces permanecen estables.