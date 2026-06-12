Lluvias en la Ciudad de México Dejan como Saldo la Caída de 56 Árboles y Varios Encharcamientos

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México el volumen acumulado de las precipitaciones superó los 10.8 millones de metros cúbicos

Caída de árbol en calles de la Ciudad de México.Foto: X @SGIRPC_CDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Lluvias en la Ciudad de México dejan 56 árboles caídos y varios encharcamientos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+