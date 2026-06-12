SMN Prevé Lluvias Muy Fuertes en Gran Parte del Territorio Nacional

Seguirán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana; así como la onda de calor en cinco entidades

Pescadores en Barra de Coyuca, GuerreroPescadores de Barra de Coyuca, Guerrero, aprovechan la bonanza tras las lluvias. Foto: Cuartoscuro

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Este viernes, el SMN alerta sobre lluvias intensas en varias regiones y calor extremo en el norte. Conoce los detalles y cómo protegerte de estos fenómenos climáticos.

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