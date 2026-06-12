SMN Prevé Lluvias Muy Fuertes en Gran Parte del Territorio Nacional

Para este viernes 12 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos a lluvias muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

Se esperan lluvias puntuales intensas en regiones de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por último, se prevén temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán.

Y continuará la onda de calor en Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Durango (noroeste y norte) y Sinaloa (norte), e iniciará en Baja California (noreste).

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (centro y oeste), Puebla (norte, centro y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (norte, este y sureste), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (este, sur y sureste, Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este), Estado de México (centro, suroeste y este), Tlaxcala, Morelos, Nayarit (sur) y Guerrero (norte y noroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (noreste), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (norte) y Ciudad de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, oeste y centro).

De 40 a 45 °C: Chihuahua (este, oeste y suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (norte) y Sinaloa (norte y centro).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Nayarit (oeste), Jalisco (norte y sur), Colima, Michoacán (oeste y centro), Aguascalientes (oeste), Morelos y Guerrero (noroeste).

De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo.

Clima en el Valle de México

En el transcurso de la mañana, se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado a nublado con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias muy fuertes en el Estado de México (centro, suroeste y este) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México condiciones que se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 11 a 13 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de N+

ICM