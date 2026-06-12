Colapsan Árboles y se Inundan Calles de Puebla por Intensa Lluvia de Hoy Jueves

Se presentaron daños materiales en al menos dos autos estacionados tras el colapso de árboles en Puebla.

Calles se inundaron en Puebla después de la tormenta.Foto: N+

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Intensa lluvia en Puebla colapsa árboles e inunda calles. Daños en autos y un domicilio afectado. Autoridades continúan monitoreo. Conoce más.

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