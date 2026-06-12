Colapsan Árboles y se Inundan Calles de Puebla por Intensa Lluvia de Hoy Jueves

La lluvia que cayó la tarde de este jueves 11 de junio provocó la caída de dos árboles y calles inundadas en la capital del estado de Puebla.

Las afectaciones más severas se registraron en un domicilio de la colonia Galaxia Bosques de Manzanilla, donde un árbol cayó sobre un domicilio, provocando afectaciones en un domo.

También se presentaron daños materiales en al menos dos autos estacionados frente a dicha casa.

Atienden reportes de daños por fuerte lluvia en Puebla capital

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendió el reporte de otro árbol caído en calles del fraccionamiento Bosques de San Sebastián.

Debido a que parte del ejemplar obstruía el tránsito peatonal, se realizaron labores de seccionamiento y retiro para liberar el paso.

La zona fue asegurada y se notificó a Parques y Jardines para el retiro del resto del material vegetal.

🚧 #EmergenciaAtendida 🌳



Tras el reporte de un árbol caído en la colonia Pino Suárez, personal de #ProtecciónCivilMunicipal acudió al lugar para verificar las condiciones de riesgo. pic.twitter.com/yhSYeH32NY — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 12, 2026

En otros puntos de la capital de Puebla se reportaron calles inundadas y anegaciones por el exceso de agua en las vialidades y en drenajes pluviales.

No se han reportado personas lesionadas hasta el momento. Los recorridos de parte de autoridades municipales continúan.

Al atardecer, se reportó la caída de dos árboles en la colonia Bosques de Manzanilla en la ciudad de Puebla, debido a la intensa lluvia.

Al lugar llegaron cuerpos de emergencia ya que por este incidente una barda colapsó, además de resultar con afectaciones una vivienda y una camioneta.

Con información de Jorge Cea

JAPR