Triple Alerta en CDMX Hoy: Activan Alerta Roja; Lluvia Sorprende tras Triunfo del Tri

Las autoridades emitieron Alerta Roja en las siguientes alcaldías, mientras que a la par hay Alerta Naranja y Amarilla

Lluvia hoy en Fan Fest CDMXN+

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Celebración bajo la lluvia: México vence a Sudáfrica 2-0, pero la fuerte lluvia activa Triple Alerta, hasta la Roja en CDMX. Conoce las medidas de seguridad en el Metro.

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