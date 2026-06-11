Triple Alerta en CDMX Hoy: Activan Alerta Roja; Lluvia Sorprende tras Triunfo del Tri

La Secretaría de Gestión Integral y PC activaron Alerta Roja por fuertes lluvias esta tarde y noche en las siguientes alcaldías:

"Se activa Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del jueves en las demarcaciones: Cuajimalpa y Miguel Hidalgo".

⚠️🌧️ Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del jueves 11/06/2026, en las demarcaciones: @cuajimalpa_gob y @AlcaldiaMHmx.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/bc70J1jqmQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026

Lluvia sorprende a aficionados

Luego del triunfo de la Selección Mexicana vs Sudáfrica, 2 a 0, una fuerte lluvia sorprendió a los aficionados en varios puntos de la CDMX, principalmente en el Centro Histórico, donde hay miles de personas reunidas para celebrar, así como en el Ángel de la Independencia.

Hoy se activó Alerta Amarilla y Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 11 de junio 2026, en 12 demarcaciones:

Alerta Amarilla: Coyoacán, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Ixtacalco, Xochimilco y Venustiano Carranza.

Alerta Naranja: Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo

En tanto, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en el Metro.

"Las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fuerte Lluvia Sorprende a Aficionados en Ángel y el Zócalo Durante los Festejos de la Selección

¿Cuál será el clima mañana 12 de junio en el Fan Fest en CDMX?

Los festejos por el Mundial 2026 ya comenzaron, aunque hoy, tras el triunfo de México vs Sudáfrica, la lluvia sorprendió a la afición en el Fan Fest de la plancha del Zócalo y los festejos en el Ángel de la Independencia, debes estar al tanto sobre el clima para mañana viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó los detalles del clima para la CDMX este 12 de junio 2026. Por la mañana se prevé cielo nublado y ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 16 grados centígrados, pero por la tarde, el ambiente cambiará a nublado.

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