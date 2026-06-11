¿A Qué Hora y Dónde Ver la Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos con Katy Perry?

Katy Perry, LISA, Anitta y más actuarán en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos. Conoce el horario, la sede en Los Ángeles y dónde verlo en vivo desde México.

inauguracion-mundial-2026-estados-unidos-katy-perry-lisa-horario-donde-verFoto: GettyImages

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¡No te pierdas la inauguración del Mundial 2026 en EE.UU.! Katy Perry y más en vivo desde el SoFi Stadium de Los Ángeles. Descubre cómo verlo desde México.

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