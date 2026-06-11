¿A Qué Hora y Dónde Ver la Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos con Katy Perry?

El Mundial 2026 no tendrá una sola inauguración: cada país sede tendrá la suya. Después de que México arrancara la fiesta el 11 de junio en el Estadio Sede Ciudad de México y Canadá tome el relevo en Toronto el 12 de junio, el turno de Estados Unidos llegará ese mismo viernes por la tarde con el show más esperado del triplete inaugural.

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¿A qué hora ver la inauguración de Estados Unidos?

La ceremonia inaugural de la sede estadounidense está programada para el viernes 12 de junio de 2026. El espectáculo arrancará a las 17:30 horas (tiempo del centro de México), 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay, que dará el pitido inicial a las 19:00 horas.

¿Dónde será?

El recinto elegido es el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, uno de los estadios más modernos y con mayor capacidad del mundo.

La elección no es casual: Los Ángeles es la capital mundial del entretenimiento, y la FIFA apostó por eso para el show más ambicioso de las tres inauguraciones.

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¿Quiénes actúan? El cartel completo

El lineup confirmado para la ceremonia de Estados Unidos reúne nombres de géneros y latitudes muy distintos:

Katy Perry

LISA (de BLACKPINK)

Anitta

Future

Rema

Tyla (quien también participó en la inauguración de México)

Además, el dúo Dan + Shay interpretará el himno nacional de Estados Unidos, mientras que Purahei Soul estará a cargo del himno de Paraguay.

El actor Jason Sudeikis, conocido por la serie Ted Lasso, participará como Embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y dará la bienvenida a los aficionados desde el escenario.

La FIFA ha anticipado que el montaje incorporará actuaciones en vivo, recursos visuales de última generación y una puesta en escena centrada en la diversidad cultural de Estados Unidos y el papel de Los Ángeles dentro de la industria del entretenimiento global.

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¿Dónde ver la inauguración de Estados Unidos en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir la transmisión a través de los canales con derechos del Mundial 2026:

Canal 5 (televisión abierta)

TUDN

ViX y ViX Premium

Este Mundial pasará a la historia como el primera en repartir sus honores de bienvenida entre tres naciones distintas en apenas 48 horas, con 48 selecciones compitiendo desde el 11 de junio hasta la final del 19 de julio en Nueva Jersey.