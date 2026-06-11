¿A Qué Hora y Dónde Ver en Vivo la Inauguración de Canadá del Mundial 2026 con Michael Bublé?

La ceremonia inaugural de Canadá en el Mundial 2026 será el 12 de junio en el BMO Field de Toronto, con Michael Bublé, Alanis Morissette y más. Te decimos dónde y a qué hora verla desde México

inauguracion-canada-hora-donde-ver-michael-buble-artistasFoto: GettyImages

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Canadá celebra el Mundial 2026 con un show espectacular en Toronto. Michael Bublé y Alanis Morissette te esperan. Entérate dónde verlo en vivo desde México.

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Horario y Dónde Ver En Vivo la Inauguración del Mundial en Canadá este Viernes 12 de Junio 2026