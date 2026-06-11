¿A Qué Hora y Dónde Ver en Vivo la Inauguración de Canadá del Mundial 2026 con Michael Bublé?

El Mundial 2026 no es solo un torneo de futbol más: es también una fiesta cultural en tres actos. Después de la ceremonia inaugural de México el 11 de junio, llegó el turno de Canadá. La ceremonia inaugural canadiense se realizará el viernes 12 de junio de 2026 en el BMO Field de Toronto, antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

¿A qué hora empieza la inauguración en Canadá?

El espectáculo iniciará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México. Hay que considerar que el protocolo de la FIFA señala que el evento comenzará 90 minutos antes del debut de la selección canadiense.

¿Dónde verlo desde México?

Las opciones para seguirlo en vivo son:

Canal 5

TUDN

ViX y ViX Premium

El cartel: nueve artistas, una sola bandera

La ceremonia de inauguración de Canadá incluye:

Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Jessie Reyez

Elyanna

Nora Fatehi

Vegedream

William Prince

Sanjoy

Michael Bublé será el encargado de encabezar el evento en su país natal, mientras que Alanis Morissette interpretará el himno nacional de Canadá.

Alessia Cara, artista canadiense de pop ganadora del Grammy, y Jessie Reyez, cantautora de raíces colombianas, también subirán al escenario.

A ellas se suman Elyanna, quien junto a Jessie Reyez interpreta "Illuminate", el tema del álbum oficial de la FIFA; Nora Fatehi, cantante y bailarina de talla internacional; Vegedream, artista de origen francés creador de himnos futboleros; William Prince, cantautor de música folk canadiense; y Sanjoy, productor y DJ que ha colaborado en temas oficiales del torneo.

La lista se completa con dos participantes más: Desandar Gajić cantará el himno nacional de Bosnia y Herzegovina, y el actor y comediante Will Arnett participará como embajador oficial de Canadá durante las celebraciones.

Canadá protagonizará la segunda de las tres inauguraciones previstas para esta Copa del Mundo, una edición histórica que reunirá por primera vez a 48 selecciones y que se disputará en territorio mexicano, canadiense y estadounidense.