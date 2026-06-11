¿Quién Es EJAE? De Ser Rechazada en Corea a Convertirse en Estrella del Mundial 2026

Hoy, mientras el Estadio Sede Ciudad de México se viste de fiesta para la inauguración del Mundial 2026, una voz resonó en los altavoces con la fuerza de quien sabe exactamente lo que costó llegar hasta ahí. Es la voz de EJAE, cuyo nombre real es Kim Eun-jae, y detrás de ella hay una historia que ningún algoritmo habría predicho.

Del sueño roto al campamento de compositoras

Nacida en Seúl en 1991, EJAE ingresó como aprendiz en SM Entertainment a los 11 años. La agencia es el semillero de grupos como SHINee, EXO, Red Velvet y Super Junior, exactamente las estrellas que ella veía brillar mientras seguía entrenando, año tras año, sin un debut a la vista.

Aunque fue aprendiz desde 2003, sus intentos por convertirse en una idol no dieron frutos. Después de 12 años de arduo trabajo, ya era "demasiado mayor" para cumplir con los estrictos estándares del K-pop.

A los 25 años, decidió abandonar ese sueño y se retiró de la agencia.

Lo que vino después lo describió ella misma en el programa surcoreano You Quiz on the Block con una honestidad casi cruel:

"Cuando se acabó mi contrato, lloré muchísimo. Pensé: 'No importa cuánto lo intentes, a veces las cosas no funcionan'. Sentía muchísima lástima por mí misma y me odiaba por no haber podido cumplir mi sueño. Durante un mes, no paré de llorar y solo dormía. Tenía heridas emocionales muy profundas relacionadas con los idols y el K-pop."

Sin embargo, la música seguía siendo su único idioma y también su destino. "Como me encantaba la música, decidí intentar crearla yo misma. Me quedaba en cafeterías hasta la hora de cerrar, haciendo beats sin parar", relató.

Ese episodio de desilusión también la llevó a mudarse a Nueva York, donde estudió en la Escuela de Artes Tisch, especializándose en industria musical y psicología.

"Psycho", el giro que lo cambió todo

Su vida dio un giro cuando conoció al compositor Shinsadong Tiger. Tras tararear una canción frente a él, la pieza se convirtió en el tema "Hello" de la cantante Hani.

Gracias a más recomendaciones, EJAE se unió al SM Song Camp, donde tuvo la oportunidad de componer el éxito "Psycho" para el grupo Red Velvet.

El tema, inspirado en una discusión con su prometido a distancia, fue lanzado como sencillo principal de The ReVe Festival: Finale y ganó Canción del Año en los Gaon Chart Music Awards, además de la primera nominación de Red Velvet al MTV Video Music Award en la categoría Mejor K-Pop. Fue certificado platino en Corea.

A partir de ahí, su carrera como compositora detrás del escenario se disparó. Entre sus créditos figuran "Drama" y "Armageddon" de aespa, "So Cynical (Badum)" de LE SSERAFIM, "Last Waltz" de TWICE y "O.O" y "DICE" de NMIXX.

EJAE: El corazón de KPop: Demon Hunters

Pero lo mejor estaba por venir, EJAE se unió al proyecto KPop: Demon Hunters cerca de su inicio en 2020 y fue encargada de moldear el ADN musical de la película.

Los primeros meses los pasó experimentando con demos desde cero para capturar la visión de las directoras Maggie Kang y Chris Appelhans. Algunas secuencias requirieron cerca de 60 versiones previas.

Las directoras imaginaban a Rumi, la portagonista, con un registro vocal más grave que el de sus compañeras, EJAE terminó convirtiéndose en la voz cantante del personaje principal.

La directora Maggie Kang escribió en X: "EJAE es el corazón y el alma de HUNTR/X. Ha estado trabajando en la película desde 2019. Sus demos nos ayudaron a conseguir la luz verde".

El inusitado éxito de K-Pop: Demon Hunters

El resultado habla por sí solo. KPop: Demon Hunters se convirtió en la película más vista de la historia de Netflix, y todos los temas originales de la banda sonora llegaron al Billboard Hot 100.

"Golden" se convirtió en el primer número uno de un grupo femenino de K-pop liderado por una artista; "Your Idol", "Soda Pop" y "How It's Done" también ocuparon el Top 10.

Para EJAE, escribir "Golden" fue un acto de exorcismo personal.

EJAE declaró a Billboard: "Ser perfecta es algo muy importante durante el entrenamiento para idols. Esa tristeza que sentí, ese desencuentro y el haberme quedado fuera, lo vertí en las letras y en mi interpretación."

De los Golden Globes al Oscar y al Mundial 2026

La historia alcanzó su punto más emotivo en la temporada de premios de 2026. La película se alzó con varios premios: Mejor Canción Original por "Golden" y Mejor Película Animada, en los Golden Globes.

Al subir al escenario de aquellos premios, EJAE no pudo contener las lágrimas y dedicó el premio con palabras que ya circulan como un mantra entre sus seguidores:

"Cuando era una niña pequeña trabajé para cumplir mi sueño de convertirme en una idol del K-pop y me rechazaron porque mi voz no era lo suficientemente buena, así que me apoyé en la música y ahora estoy aquí como cantante y compositora. Este premio va para las personas a las que les han cerrado las puertas. Nunca es tarde para brillar porque para eso naciste."

“Golden” de K-Pop Demon Hunters también se llevó el premio a la mejor canción original en los Oscar 2026, tras una emotiva e inusual actuación de las voces cantantes de HUNTR/X.

En su discurso como ganadora de un Oscar, EJAE dijo:

“Cuando era pequeña, la gente se burlaba de mí porque me gustaba el K-pop, pero ahora todos están cantando nuestra canción y todas las letras en coreano. Estoy tan orgullosa. Y me di cuenta de que la canción, este premio, no se trata de éxito; se trata de resiliencia".

Este jueves 11 de junio de 2026, EJAE puso un peldaño más en su escalera al éxito al interpretar DNA junto al tenor italiano Andrea Bocelli en la inauguración del Mundial de 2026, en Ciudad de México, con lo que sigue demostrando su talento y alzando la voz con su historia de éxito y resiliencia.