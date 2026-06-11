¿Quién Es EJAE? De Ser Rechazada en Corea a Convertirse en Estrella del Mundial 2026

EJAE, la compositora y cantante de "Golden" en KPop: Demon Hunters, fue rechazada tras 12 años de entrenamiento. Hoy tiene un Oscar, varios récords, y su voz suena en el Mundial 2026.

ejae-quien-es-rechazada-kpop-demon-hunters-mundial-mexico-2026Foto: Reuters

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De rechazada en Corea a estrella del Mundial 2026: EJAE brilla con su voz en la inauguración. Conoce su inspiradora historia de resiliencia y éxito en KPop: Demon Hunters.

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