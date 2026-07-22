Música y conciertos

¿Cuándo Inicia el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara?

El Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 ya tiene fecha de inicio y se espera que se presenten una cantidad importante de artistas

Palenque de las Fiestas de OctubreEsta es la fecha en que inicia el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026. Foto: Fiestas de Octubre

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Prepárate para el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara. Inicia el 2 de octubre y termina el 1 de noviembre. No te pierdas los conciertos de música regional mexicana.

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