¿Cuándo Inicia el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara?

El Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 ya tiene fecha para el inicio de actividades y abrirá sus puertas el próximo 2 de octubre, como parte de la edición número 61 de esta tradicional celebración jalisciense.

¿Cuándo será el último día del Palenque?

De acuerdo con la información disponible, el Palenque se desarrollará hasta el 1 de noviembre, periodo en el que este espacio será escenario de presentaciones musicales con artistas y agrupaciones, principalmente de música regional mexicana.

El Palenque es uno de los principales atractivos de las Fiestas de Octubre y cada año reúne a cientos de asistentes que buscan disfrutar de los conciertos programados durante la temporada de la feria.

Las Fiestas de Octubre surgieron en 1965, por lo que en 2026 celebrarán 61 años de historia. La edición de este año se llevará a cabo durante octubre y parte de noviembre, con actividades y espectáculos para el público.

Hasta el momento, se espera que se den a conocer mayores detalles sobre la fecha para conseguir los boletos y ver a los artistas que se presentarán en el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026.