Cantante Roberto Carlos Internado en el Hospital Hoy: ¿Cuál Es su Estado de Salud?

El cantante brasileño Roberto Carlos, de 85 años, fue hospitalizado luego de someterse a una cirugía de vesícula, informó su equipo de comunicación a través de un comunicado publicado en las redes sociales del artista. Aunque la noticia generó preocupación entre sus seguidores y circularon versiones sobre una hospitalización de emergencia, la representación del intérprete aclaró que se trató de un procedimiento previamente programado.

¿Qué le pasó a Roberto Carlos?

De acuerdo con el comunicado oficial, el cantante ingresó al hospital para someterse a una colecistectomía por videolaparoscopia, es decir, la extracción de la vesícula biliar mediante pequeñas incisiones y el uso de una cámara. El equipo del artista descartó que se tratara de una emergencia médica y precisó que la cirugía se realizó con éxito.

"Roberto Carlos se encuentra bien y está siguiendo todas las indicaciones médicas. Su recuperación avanza rápidamente", señaló el mensaje difundido en Instagram.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Joyas de la TV: Entrevista al Cantante Roberto Carlos

¿Cuál es su estado de salud actual?

Según representantes del cantante, Roberto Carlos permanece tranquilo y estable, sin complicaciones graves reportadas hasta el momento. La videolaparoscopia es un procedimiento mínimamente invasivo que, en comparación con una cirugía abierta, suele implicar menor dolor posoperatorio, estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más veloz, aunque los tiempos exactos dependen de la evolución de cada paciente.

¿Se cancelan sus conciertos?

Pese a la hospitalización, el equipo del artista aseguró que la cirugía no afectará su agenda de espectáculos. Roberto Carlos tiene programadas presentaciones el 15 y 16 de agosto en Río de Janeiro, además de una serie de conciertos entre el 22 de agosto y el 23 de septiembre en São Paulo, incluida una función agotada. Hasta el momento, su sitio oficial no reporta cambios en estas fechas.

Los antecedentes de salud de Roberto Carlos

No es la primera vez que la salud del cantante acapara titulares. En diciembre pasado sufrió un accidente automovilístico en Gramado, Brasil, del que fue dado de alta sin mayores complicaciones. El intérprete también ha hablado abiertamente sobre el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que enfrenta desde hace años, y desde su infancia vive con la amputación parcial de una pierna tras un accidente ferroviario.

¿Quién es Roberto Carlos?

Roberto Carlos Braga Moreira, nacido el 19 de abril de 1941, es una de las voces más influyentes de la balada romántica latinoamericana, con éxitos como "Detalles", "Amigo", "Un millón de amigos" y "El gato que está triste y azul". Con más de seis décadas de carrera, continúa activo en los escenarios.