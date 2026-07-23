Música y conciertos

Cantante Roberto Carlos Internado en el Hospital Hoy: ¿Cuál Es su Estado de Salud?

El cantante Roberto Carlos, de 85 años, fue internado para una cirugía de vesícula. Esto se sabe de su estado de salud y si afecta su gira.

roberto-carlos-hospitalizado-estado-salud-cirugiaFoto: GettyImages

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Roberto Carlos, ícono de la balada romántica, fue operado de la vesícula. Su recuperación es rápida y sus conciertos siguen en pie. Infórmate sobre su estado.

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