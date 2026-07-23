Seguridad

Muere Agente del Ministerio Público Federal en Volcadura Sobre Carretera Ribereña en Reynosa

Una agente del Ministerio Público Federal perdió la vida este jueves tras sufrir un accidente automovilístico en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa.

Muere Agente del Ministerio Público Federal en ReynosaMuere Agente del Ministerio Público Federal en Reynosa. Foto: N+

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Accidente fatal en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa: fallece agente del Ministerio Público. ¿Qué provocó la volcadura? Detalles en desarrollo.

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