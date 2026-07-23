Muere Agente del Ministerio Público Federal en Volcadura Sobre Carretera Ribereña en Reynosa

Una agente del Ministerio Público Federal de Miguel Alemán, perdió la vida este jueves 23 de julio de 2026 en un accidente automovilístico suscitado en la Carretera Nuevo Laredo-Reynosa, mejor conocida como la Ribereña.
De acuerdo a reportes preliminares, la oficial identificada como Claudia “F” con dirección en la ciudad de Reynosa, viajaba diariamente por este tramo carretero para desempeñar sus labores en Miguel Alemán.
Investigan las Razones de la Volcadura en Reynosa
Hasta el momento se desconoce el motivo que originó el percance vehicular que terminó en una volcadura donde se presume que viajaban más personas.
La camioneta blanca quedó sobre un canal de riego ubicado entre el Ejido Estación Argüelles y Reynosa Díaz, a donde acudieron las unidades médicas y servicios periciales a realizar las diligencias correspondientes.