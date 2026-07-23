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Marc Anthony se Convierte en Papá por Segunda Vez junto a Nadia Ferreira

Nadia Ferreira y Marc Anthony anunciaron el nacimiento de Myla, su segunda hija en común. Con ella, el cantante suma 8 hijos. Conócelos todos aquí.

marc-anthony-papa-octavo-hijo-nadia-ferreira-mylaFoto: GettyImages

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Nadia Ferreira y Marc Anthony celebran la llegada de Myla, su segunda hija juntos. Conoce a todos los hijos del cantante y cómo compartieron esta emocionante noticia.

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