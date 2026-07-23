Marc Anthony se Convierte en Papá por Segunda Vez junto a Nadia Ferreira

La familia de Nadia Ferreira y Marc Anthony está de fiesta. La pareja anunció el 21 de julio el nacimiento de su segundo hijo en común, una bebé que llegó para convertir a Marc oen hermano mayor.

La noticia se compartió en Instagram este martes 21 de julio, donde sorprendieron al revelar el nombre de la bebé y sus primeras fotografías.

Así lo anunciaron

Fue Nadia Ferreira quien confirmó la llegada con un mensaje cargado de emoción. "Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", escribió la modelo junto a las imágenes de la recién nacida.

Un embarazo que fueron revelando poco a poco

La pareja había dado a conocer el segundo embarazo de Nadia el pasado 28 de enero, fecha en la que también celebraban su tercer aniversario de bodas. En ese momento, Ferreira escribió que Marquito se convertiría en hermano mayor.

Semanas después, el 27 de marzo, la pareja dejó entrever que esperaban una niña al compartir una sesión de fotografías familiares en la que Nadia sostenía unos pequeños zapatitos color rosa, un detalle que terminó por confirmar el sexo del bebé.

Ellos son los 8 hijos de Marc Anthony

Con el nacimiento de Myla, el cantante se convirtió en padre de ocho. Así se conforma su gran familia:

Arianna: su primera hija, fruto de su relación con Debbie Rosado.

Chase: hijo adoptivo que crio junto a Rosado.

Cristian y Ryan: nacidos durante su matrimonio con Dayanara Torres.

Emme y Max: los mellizos que tuvo con Jennifer Lopez, nacidos en 2008.

Marco ("Marquito"): nacido en 2023, su primer hijo con Nadia Ferreira.

Myla: su octava hija, la segunda junto a Ferreira, nacida el 21 de julio de 2026.