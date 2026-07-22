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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez Esperan a su Segundo Bebé: Así Anunciaron el Embarazo

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaron que esperan a su segundo bebé: será niña y se llamará María. Así fue el anuncio y todo sobre la familia.

Carlos-rivera-cynthia-rodriguez-esperan-segunda-hija-mariaFoto: GettyImages

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¡Carlos y Cynthia esperan a María! La pareja revela el nombre de su segunda hija, lleno de significado y amor. Conoce la historia detrás de este anuncio.

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