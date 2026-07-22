Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez Esperan a su Segundo Bebé: Así Anunciaron el Embarazo

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirmaron que su familia crecerá. La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales este 22 de julio, revelando, además, que será una niña y que ya tienen nombre elegido: María.

Así fue el anuncio

Rivera y Rodríguez publicaron una fotografía familiar acompañada de un mensaje dedicado a la bebé que está por llegar. En el texto expresaron su gratitud por lo que describieron como una bendición que llegó tras pedirla "como un milagro", cerrando el mensaje con una firma conjunta de "Mamá, Papá y León".

El significado detrás del nombre de María

La pareja ya reveló el nombre de su segunda hija: María, de origen hebreo y derivado de Miryam. Entre sus significados están "la amada" o "amada de Dios", y por su asociación con la Virgen María suele vincularse con valores como la fe, la pureza y la protección.

Con la llegada de María, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se convertirán en padres de dos hijos. Su primogénito, León, nació el 3 de agosto de 2023 y actualmente tiene dos años. En la fotografía del anuncio, el pequeño aparece colocando sus manos junto a las de sus papás sobre una manta rosa y la primera ropita de su hermana.

Por ahora, la pareja no ha revelado la fecha estimada de nacimiento de María.

Una historia de amor discreta

Carlos y Cynthia se conocieron en La Academia, donde su amistad evolucionó con el tiempo hasta convertirse en romance. Se casaron en junio de 2022 en una boda privada en España, y poco más de un año después llegó León. Desde entonces, la pareja ha optado por mantener su vida familiar lejos de los reflectores, aunque en ocasiones anteriores ambos habían expresado su deseo de ampliar la familia.