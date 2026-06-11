Shakira, Belinda y Todos los Mejores Momentos de la Inauguración del Mundial 2026 en México

Con Shakira, Belinda, J Balvin y más, El Estadio Sede Ciudad de México fue escenario de uno de los shows más comentados de la historia del futbol

Shakira-Belinda-y-Todos-los-Mejores-Momentos-de-la-Inauguración-del-Mundial-2026-en-MéxicoFoto: Reuters

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Shakira, Belinda, Maná, J Balvin, Lila Downs y más brillaron en la inauguración del Mundial 2026 en México. Descubre los momentos más virales de un evento histórico en el Estadio Azteca.

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