Shakira, Belinda y Todos los Mejores Momentos de la Inauguración del Mundial 2026 en México

El momento más esperado por los aficionados al futbol al fin llegó. Este jueves 11 de junio, el Estadio Sede Ciudad de México, recinto que ya acumula tres inauguraciones mundialistas en su historia, abrió sus puertas para un espectáculo que llenó titulares e internet de aplausos, memes y momentos que nadie podía perderse.

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Los mejores momentos de la inauguración del Mundial 2026

El espectáculo reunió a algunos de los artistas más influyentes del ámbito internacional: además de Shakira y Burna Boy, se sumaron al escenario Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

La ceremonia dio inicio con un espectáculo dancístico con temática prehispánica y la voz de Lila Downs, quien dio la bienvenida a todos los invitados.

Foto: Reuters

Posteriormente, Maná interpretó su tema 'Oye mi Amor', ante un estadio que coreó completa la canción.

Foto; Reuters

Danny Ocean apareció sobre el escenario ataviado con un traje de piel color guinda para interpretar "Partidaz0" junto al ballet de a Amalia Hernández.

Y Belinda y Los Ángeles Azules pusieron la cumbia al cantar 'Por Ella'.

La introducción de J Balvin estuvo animada por unos Labubus gigantes. Su participación inició con 'Qué Calor' y 'I Like It'.

Shakira puso la cereza del pastel a la ceremonia inaugural del Mundial 2026, interpretando junto al artista nigeriano Burna Boy la canción oficial del torneo, Dai Dai.

Salma Hayek y Belinda se encuentran antes de la inauguración

Salma Hayek, embajadora del Mundial 2026, dio las palabras de bienvenida a los aficionados, pero antes de eso tuvo un breve encuentro con Belinda previo al evento que quedó inmortalizado en internet.

Shakira baila con su hermano antes de salir al escenario

La artista colombiana bailó con su hermano Antonio Mebarak mientras esperaba para presentarse durante la ceremonia de inauguración previa al inicio del partido de fútbol del Grupo A de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica, en la Ciudad de México, el momento quedó inmortalizado por una foto de AP.

Andrea Bocelli y EJAE en la Inauguración del Mundial

El tenor Andrea Bocelli y la estrella del K-pop EJAE interpretaron en vivo por primera vez DNA, el segundo himno oficial del torneo.

Tyla interpretó el himno nacional de Sudáfrica, mientras que Alejandro Fernández cantó el himno nacional mexicano.

Un estadio, tres Copas del Mundo

El Estadio Sede Ciudad de México (Antes Azteca) se convirtió en el primer recinto en ser utilizado en tres Copas del Mundo distintas, tras haber sido protagonista en 1970 y en 1986, cuando la selección argentina ganó y Diego Armando Maradona levantó el trofeo en ese mismo escenario.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 también fue especial porque es la primera vez en la historia que la FIFA organizó múltiples ceremonias de apertura en diferentes países para un mismo torneo. Las otras dos se realizarán en Los Ángeles y Toronto este viernes 12 de junio.