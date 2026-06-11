¿Sabrina Carpenter, México y un Hot Dog? La Escena Random del Mundial 2026 que Ya Es Viral

La inauguración del Mundial 2026 en la CDMX lo tenía todo: estadio repleto, famosos confirmados, el mundo entero con los ojos puestos en México. Pero nadie esperaba que uno de los momentos más comentados del día no fuera ni Shakira ni Belinda, sino... ¿Sabrina Carpenter paseando por las calles capitalinas junto a un hombre disfrazado de hot dog?

¿Sabrina Carpenter en México?

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales previo a la inauguración. En ellas, una joven muy parecida a la cantante estadounidense recorría calles de la Ciudad de México acompañada por un hombre enfundado en una botarga de hot dog, lo que incrementó aún más la atención. El combo era demasiado bueno para no hacerse viral.

Los videos más recientes, captados ya dentro del estadio, subieron aún más la temperatura. La joven vestía la camiseta de la Selección Mexicana, minifalda blanca, botas altas, lentes negros y un bolso Chanel. A la distancia, el parecido era suficiente para provocar gritos, fotos y rumores. Los fanáticos mexicanos de la cantante de Espresso enloquecieron.

Pero como suele pasar con las cosas demasiado buenas para ser verdad: no era ella.

Al verla de cerca, el parecido desaparecía, lo que abrió la conversación sobre si se trataba de una imitadora o de una puesta en escena planeada.

La respuesta llegó pronto. Todo se trató de una broma organizada por un influencer conocido por vestir a personas como celebridades y llevarlas a espacios públicos para generar confusión y viralidad.

El escenario fue perfecto: un estadio lleno, cámaras por todos lados y la expectativa mundialista al máximo.

Incluso el acompañante de la joven fue confundido con Juanpa Zurita en algunos clips, aunque la identidad de ambos sigue sin confirmarse.

Desafortunadamente, la cantante no forma parte de ninguna ceremonia, concierto ni evento vinculado con la FIFA o el torneo. Su agenda en 2026 apunta a otra dirección: el "Man's Best Friend Tour" y su paso reciente por festivales en Argentina, Chile, Colombia y Brasil.

Lo que sí queda claro es que el internet mexicano no necesita mucho para armar un momento histórico. Un poco de parecido físico, una botarga de hot dog y el estadio más esperado del año bastaron para convertir una broma de influencer en una conversación viral.