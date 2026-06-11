¿Sabrina Carpenter, México y un Hot Dog? La Escena Random del Mundial 2026 que Ya Es Viral

¿Sabrina Carpenter en el Mundial 2026? La broma del 'hot dog' en la CDMX explicada

sabrina-carpenter-viral-hot-dog-mundial-2026-cdmxFotos: GettyImages

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El Mundial 2026 en CDMX tuvo una sorpresa: una falsa Sabrina Carpenter y un 'hot dog' causaron furor. Conoce la historia detrás de esta broma viral.

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¿Sabrina Carpenter, México y un Hot Dog? La Escena Random del Mundial 2026 que Ya Es Viral