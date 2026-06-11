¿Vas al Fan Fest CDMX? Así Estará el Clima Mañana para Seguir Fiesta por Mundial 2026

Si vas al Fan Fest en CDMX a celebrar el Mundial 2026, aquí te decimos cómo estará el clima este 12 de junio; toma nota

Así estará el clima para disfrutar del Fan Fest en CDMX por el Mundial 2026Foto: Cuartoscuro

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El Fan Fest en el Zócalo promete emoción con el Mundial 2026, pero el clima puede sorprenderte. Espera un día fresco y cálido con lluvias fuertes. Asegúrate de estar preparado para vivir cada partido sin contratiempos.

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