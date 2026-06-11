¿Vas al Fan Fest CDMX? Así Estará el Clima Mañana para Seguir Fiesta por Mundial 2026

El Mundial 2026 ya arrancó y si tu plan es acudir al Fan Fest en el Zócalo de CDMX, te decimos cómo estará el clima este 12 de junio para que disfrutes al máximo del evento deportivo más importante del mundo.

Con el triunfo de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, el ánimo de todos los fans ha aumentado, por lo que no se perderán ningún partido de esta competencia, principalmente, los del equipo nacional.

Por ello, las autoridades han distribuido en todas las alcaldías varias pantallas gigantes para ver la transmisión en vivo de cada encuentro. Aquí te dejamos la lista completa para que cheques cuál te queda más cerca.

Sin embargo, en el Zócalo se lleva a cabo el evento principal del Fan Fest, donde además de ver los partidos, podrás encontrar conciertos y otras actividades relacionadas con el futbol.

Pero ojo, porque el clima en CDMX puede tener un papel clave para que la celebración se complique, o bien, se disfrute al máximo con condiciones meteorológicas favorecedoras.

¿Cómo será el clima de CDMX del 12 de junio 2026?

Si ya tienes lista la playera o tu bandera, no olvides incluir tu paraguas. Lo anterior, porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó los detalles del clima para la CDMX este 12 de junio 2026.

Entonces, considera que por la mañana se prevé cielo nublado y ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 16 grados centígrados.

No obstante, para la tarde, el ambiente cambiará a cálido y se prevé que el termómetro esté entre los 25 a 27 grados centígrados. Luego del calor, el cielo se nublará.

Lo anterior, es importante debido a que hay probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la Ciudad de México; condiciones que se acompañarán con descargas eléctricas. Además, el viento será de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Por lo tanto, si planeas acudir al Fan Fest para ver los partidos del Mundial 2026 en CDMX, debes considerar las condiciones del clima para que estés al máximo.

EPP