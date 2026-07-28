Sociedad

Tormenta Hoy en Hermosillo: Ganizo, Descargas Eléctricas y Fuerte Viento

Esta tarde se registra una fuerte tormenta en Hermosillo. Autoridades piden extremar precauciones.

Tormenta Hoy en Hermosillo: Ganizo, Descargas Eléctricas y Fuerte VientoTormenta Hoy en Hermosillo: Ganizo, Descargas Eléctricas y Fuerte Viento. Foto: N+

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Tormenta en Hermosillo: Granizo y vientos de más de 60 km/h azotan la ciudad. Autoridades instan a extremar precauciones.

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