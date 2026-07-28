Tormenta Hoy en Hermosillo: Ganizo, Descargas Eléctricas y Fuerte Viento

Hoy se registra una lluvia intensa, acompañada de granizo, actividad eléctrica y rachas de viento que podrían superar los 60 km/h.

Los fenómenos de mayor intensidad se tenían pronosticados para concentrarse sobre la cuenca del Río Sonora y en los municipios comprendidos a lo largo del corredor carretero federal México 15, desde Nogales hacia Hermosillo y hasta Guaymas.

Saldo de lluvias y microburst en Hermosillo

Hermosillo registró diversas afectaciones por las lluvias de la noche de este lunes, de acuerdo con el reporte preliminar del Departamento de Bomberos.

Se atendió un corto circuito con fuego en la conexión interior de un supermercado ubicado en el bulevar Colosio y Real del Arco, además del incendio de dos palmeras por impacto de rayos, una de ellas en el área de Ciencias Químicas de la Unison.

En la zona sur de la ciudad, en la invasión Paredes, se reportó un vehículo arrastrado por un canal. Al acudir al lugar, elementos de Bomberos detectaron a una persona siendo arrastrada por el arroyo, quien fue rescatada de manera oportuna.

Se trató de un menor de edad que logró salir del agua. Personal de Seguridad Pública lo trasladó para recibir atención médica por los golpes que presentaba.

Poste caído en Hermosillo por Fuerte Lluvia. Foto: N+

También ciudadanos reportaron la caída de un espectacular en una gasolinera ubicada en el Blvd. Solidaridad y García Morales, daños al interior de un hotel donde se quebraron cristales, además de árboles y postes afectados en varios puntos de la ciudad.

Autoridades piden no cruzar arroyos y ríos por fuertes lluvias en Sonora

Las autoridades mantienen el llamado a la población para no intentar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas con acumulación de agua, ya sea a pie o en vehículo, ya que el incremento en los niveles y la fuerza de la corriente representan un riesgo.

Se solicita a la población tomar estas precauciones mientras persistan las condiciones meteorológicas, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil. Ante cualquier emergencia llama al 9-1-1.

También se informó que un vuelo que se dirigía a Hermosillo proveniente de Ciudad de México tuvo que ser desviado a Mexicali, debido a la tormenta.

En otros puntos del Estado, se reportó el cierre de un tramo de la carretera de Hermosillo a Mazatán por la creciente de un arroyo; así mismo se cerró el paso en el Río Bacoachi por la corriente de agua.