Sociedad

Fuerte Tormenta con Granizo Azota Guadalajara; Activan Alerta Roja y Reportan Árboles Caídos

Árboles caídos, vialidades cerradas y suspensión de servicios fueron reportados tras la lluvia y los fuertes vientos.

LluviaSe registró una fuerte tormenta en el sur de Guadalajara, hay árboles caídos. Foto: N+

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Tormenta azota Guadalajara: granizo y vientos derriban árboles y cierran calles. Línea 3 y Macro Calzada suspenden servicio. Descubre más sobre esta emergencia climática.

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