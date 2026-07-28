Fuerte Tormenta con Granizo Azota Guadalajara; Activan Alerta Roja y Reportan Árboles Caídos

Una fuerte tormenta azotó gran parte de la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara alrededor de las 8:15 de la noche de este lunes, lo que llevó a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco a activar una alerta roja ante la presencia de fuertes vientos y caída de granizo.

Las rachas de viento provocaron la caída de varios árboles en distintos puntos del municipio de Guadalajara, mientras que se registró granizo de grandes dimensiones en colonias como Moderna, Americana, Fresno y Morelos.

Ante las condiciones meteorológicas, unidades municipales de Protección Civil continúan realizando recorridos para valorar posibles afectaciones.

Árboles caídos y vialidades cerradas

Entre los reportes registrados se encuentran los siguientes: