Fuerte Tormenta con Granizo Azota Guadalajara; Activan Alerta Roja y Reportan Árboles Caídos

Una fuerte tormenta azotó gran parte de la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara alrededor de las 8:15 de la noche de este lunes, lo que llevó a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco a activar una alerta roja ante la presencia de fuertes vientos y caída de granizo.
Las rachas de viento provocaron la caída de varios árboles en distintos puntos del municipio de Guadalajara, mientras que se registró granizo de grandes dimensiones en colonias como Moderna, Americana, Fresno y Morelos.
Ante las condiciones meteorológicas, unidades municipales de Protección Civil continúan realizando recorridos para valorar posibles afectaciones.
Árboles caídos y vialidades cerradas
Entre los reportes registrados se encuentran los siguientes:
Árbol caído: Nicolás Regules y Calzada del Campesino.
Ramas caídas: 5 de Mayo y Tuberosa.
Árbol caído: Salvador López Chávez y Dr. R. Michel.
Árbol caído: Tuberosa y Gabino Barreda.
Árbol caído: Río Lago y Río La Barca.
Vialidad cerrada: Colón e Isla Pantenaria.
Servicio suspendido: Línea 3, en la estación Central Nueva.
Servicio suspendido: Macro Calzada, por inundación en avenida de la Escultura.
Cierre vial: avenida Washington y 8 de Julio.
Cierre vial: Lázaro Cárdenas y Mariano Otero.