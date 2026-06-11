Se Esperan Chubascos y Lluvias Fuertes en Gran Parte del Territorio Nacional

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste de la República Mexicana y prevalecerá la onda de calor en cuatro estados

Tres personas caminan bajo la lluvia en CDMXUna joven se protege con una sombrilla de la lluvia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Lluvias intensas y calor extremo en México: el SMN alerta sobre el clima para este jueves. Entérate de las condiciones en tu área.

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