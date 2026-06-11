Se Esperan Chubascos y Lluvias Fuertes en Gran Parte del Territorio Nacional

Para este jueves 11 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otro lado, habrá chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla y muy fuertes en Chihuahua.

Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

En contraste, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán.

Además, prevalecerá la onda de calor en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte, centro y sur).

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (oeste y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro, este y sur), Tabasco (sureste), Campeche (noreste, oeste y suroeste), Yucatán (este y norte) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste), Tamaulipas (sur), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y centro), Colima, Guerrero (norte y centro), Michoacán (este), Estado de México (suroeste y centro), Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Baja California Sur.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (centro y este).

De 40 a 45 °C: Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste y noroeste) y Sinaloa (norte y centro).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz y Quintana Roo.

Clima en el Valle de México

En el transcurso de la mañana, se prevé ambiente fresco, medio nublado a nublado con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México (centro, este y suroeste); condiciones que se podrían acompañar con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Con información de Conagua

ICM