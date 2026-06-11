Desaparece Grupo de Creadores de Contenido "Bola Costera" tras Viajar de Nayarit a Sinaloa

Los jóvenes salieron de Tuxpan el miércoles 10 de junio de 2026, pero sus amigos y familiares reportaron que perdieron la comunicación con ellos y no saben dónde están

"Desaparecen Miembros de Bola Costera tras Viajar de Nayarit a Sinaloa "Desaparecen integrantes de Bola Costera, grupo de creadores de contenido de Tuxpan, Nayarit. Foto: Facebook Bola Costera

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Miembros de Bola Costera circulaban al interior de una vagoneta de color blanca en la zona de El Tablón, en el municipio de Rosario, en Sinaloa para reunirse en Mazatlán con otros creadores de contenido

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