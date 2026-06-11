Desaparece Grupo de Creadores de Contenido "Bola Costera" tras Viajar de Nayarit a Sinaloa

Al menos seis creadores de contenido del grupo conocido como "Bola Costera" han sido reportados por sus familiares como desaparecidos, luego de viajar de Nayarit rumbo a Mazatlán, Sinaloa, donde generarían material para su proyecto digital.

La desaparición del grupo de creadores de contenido fue confirmada más tarde por autoridades de Seguridad de Sinaloa.

Pierden comunicación

Los jóvenes salieron de Tuxpan cerca de las 4:00 horas del miércoles 10 de junio de 2026, pero sus amigos y familiares reportaron que perdieron la comunicación con ellos y no saben dónde están.

Circulaban al interior de una vagoneta de color blanca en la zona de El Tablón, en el municipio de Rosario, en Sinaloa y buscaban reunirse en Mazatlán con otros creadores de contenido, uno de ellos "La Gallada de Maza”.

¿Quiénes son los desaparecidos de Bola Costera?

Se dio a conocer el nombre de algunos de los integrantes de Bola Costera reportados como desaparecidos:

Brayan Granados

Daniel Ramírez Segura

Pablo Ángel Durán.

Han pedido familiares el apoyo en redes sociales y de los ciudadanos para esclarecer la localización de estos jóvenes.

¿Qué dicen autoridades sobre desaparecidos de Bola Costera?

Autoridades de Seguridad Sinaloa confirmaron la desaparición de los seis creadores de contenido originarios de Nayarit que se dirigían a Mazatlán, Sinaloa presuntamente a grabar un video.

HVI