Petro Pide a Trump No Intervenir en Elecciones Presidenciales de Colombia

Gustavo Petro ha pedido a Donald Trump que no interfiera en las elecciones presidenciales de Colombia. Esta exigencia llega después de que el presidente de Estados Unidos prometiera apoyos para el país sudamericano si gana el candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella.

Trump ha sido señalado por apoyar a candidatos de extrema derecha alrededor del mundo.

En el caso reciente de Honduras, el presidente de Estados Unidos prometió apoyos para el país centroamericano si ganaba el conservador Nasry Asfura.

Abelardo de la Espriella, el candidato ultraderechista que sorprendió en la primera vuelta

El domingo 21 de junio se dará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. En el balotaje participarán el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

En la primera vuelta, el outsider se llevó el 43% de los votos y dejó fuera de la segunda vuelta a la candidata uribista Paloma Valencia, quien apenas alcanzó el 6%. En segundo sitio, con el 40% de los votos, quedó el senador del partido Pacto Histórico.

Ahora, de forma semejante a lo que ocurrió meses atrás en Honduras, Donald Trump afirmó que dará “apoyo total” a Colombia si gana el candidato de derecha. El empresario abanderado por el movimiento Defensores de la Patria ha captado la atención de los votantes con una fuerte campaña en redes sociales.

Abelardo de la Espriella dice estar a favor del libre mercado, así como de que Colombia traslade su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén. Además, ha dicho estar en contra de la adopción homoparental y el aborto. Entre sus controversias, el candidato aseguró que en un caso de feminicidio, el asesino había “matado por amor”.

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“El hombre, a pesar de que la amaba, solo pudo encontrar tranquilidad matándola […] Un hombre mata a su mujer un 31 de diciembre frente a sus hijos, pero la mata por amor porque no podía vivir sin ella”.

Además tuvo que retractarse por haber sugerido en un programa de radio que las mujeres votaban motivadas por el físico de los candidatos y por mostrar una foto a la única mujer del panel donde presumía el tamaño de sus genitales.

Petro pide a Trump no interferir en elecciones

A través de Truth Social, Donald Trump aseguró que su país proporcionará apoyo a Colombia si gana el candidato ultraderechista.

“Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Si Abelardo gana […] contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor”.

Después de este mensaje, el presidente Gustavo Petro se dirigió al republicano para pedirle que no interfiera en las elecciones. A través de X, el político colombiano escribió:

“Las relaciones entre países no deben construirse sobre ideologías efímeras, sino sobre pactos por la Vida y la Libertad permanentes, como le propuse al presidente Donald Trump, frente al retrato de Abraham Lincoln y el jardín hermoso de rosas que diseñó el presidente Trump”.

Además señaló que es ilegal bajo las leyes colombianas el apoyo monetario desde el extranjero:

“Al presidente Donald Trump le informó que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros”.

Donald Trump no ha dudado en utilizar su posición para mostrar su apoyo público por candidatos de derecha y ultraderecha. Recientemente, prometió apoyos económicos para Honduras si ganaba Nasry Asfura.

También se pronunció sobre las elecciones en Hungría, donde incluso ordenó una visita del vicepresidente JD Vance. En aquella ocasión perdió Viktor Orbán.