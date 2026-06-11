Petro Pide a Trump No Intervenir en Elecciones Presidenciales de Colombia

Gustavo Petro pidió a Donald Trump que no intervenga en las elecciones presidenciales de Colombia después de que el republicano anunciara apoyo al país si gana De la Espriella

Gustavo Petro durante las eleccionesGustavo Petro pide a Trump no intervenir en las elecciones de Colombia. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Gustavo Petro pide a Trump no intervenir en elecciones de Colombia tras apoyo a Abelardo De la Espriella. ¿Cómo influirá esto en la segunda vuelta?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+