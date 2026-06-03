Trump Respalda a Abelardo de la Espriella para Ganar Presidencia de Colombia

La relación bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa tensiones desde enero de 2025. Trump dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano

Trump Respalda a Abelardo de la Espriella para Presidencia de Colombia ¿Ganaría Aliado?El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria. Foto: Reuters

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El mandatario estadounidense aseguró que, de llegar a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, impulsaría la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la "ley y el orden"

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